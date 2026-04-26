Petrecca blanqueó que usó la UCR para llegar al Senado: "Fue un instrumento"

El senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, volvió a dejar en evidencia las tensiones y contradicciones dentro de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Tras haber llegado a la Cámara alta de la mano de “Somos Buenos Aires”, un armado junto al radicalismo y sectores vecinalistas, ahora promueve abiertamente la construcción de un frente que incluya a La Libertad Avanza.

Consultado por la experiencia electoral de “Somos Buenos Aires”, Petrecca evitó calificarla como un fracaso y la definió como una herramienta circunstancial. “Fue un instrumento, una herramienta que funcionó para la elección”, aseguró, al tiempo que destacó que permitió ampliar la base de lo que supo ser Juntos por el Cambio, sumando actores diversos en la Cuarta Sección.

Sin embargo, esa caracterización refuerza la idea de un esquema político construido más sobre la conveniencia del momento que sobre acuerdos programáticos sólidos. El frente con el radicalismo, que en su momento fue presentado como una alternativa con identidad propia, aparece ahora reducido a un simple vehículo electoral descartable.

En paralelo, Petrecca dejó en claro que su objetivo es fortalecer al PRO, aunque rápidamente amplió el horizonte hacia una eventual confluencia con otros espacios, entre ellos La Libertad Avanza. “Creo que tenemos que estar juntos”, afirmó.

El giro no es menor: implica pasar de una alianza con sectores tradicionales como la UCR a tender puentes con el espacio libertario, que ha construido su identidad precisamente en oposición a gran parte de la dirigencia política que integró Juntos por el Cambio. En ese contexto, la apelación a la “unidad” parece más ligada a la necesidad de acumular poder que a la construcción de un proyecto consistente.