Imperatori: "La Libertad Avanza aspira a tener candidato a intendente propio"

De cara al armado electoral del próximo año, el referente de La Libertad Avanza en Junín, Mauro Imperatori, brindó definiciones clave sobre el futuro de la fuerza y su relación con otros sectores políticos. En una entrevista concedida a Junín Digital, explicó que el objetivo primordial es la unidad para fortalecer el proyecto oficialista en el distrito. "Estamos teniendo diálogos con las fuerzas que son afines, en particular con el PRO, desde fines del año pasado. Esperemos que realmente podamos ofrecer al electorado una opción única el año que viene", señaló el dirigente.

Para Imperatori, la experiencia previa dejó una lección clara sobre la fragmentación del voto opositor al oficialismo local. "Creo que esta vez entendemos que no nos podemos dividir. Este diálogo va a ser cada vez más fluido según conforme pasen los meses", aseguró en sus declaraciones al mencionado medio. Sin embargo, esta intención de confluir en un frente común no anula las ambiciones propias de los libertarios en la ciudad.

Al ser consultado por Junín Digital sobre la posibilidad de una postulación a la intendencia, Imperatori fue cauto pero firme: "Todavía es prematuro evaluar esa situación, pero desde ya que La Libertad Avanza aspira a tener candidato propio". En ese sentido, destacó que la prioridad será la competitividad de la coalición: "Tenemos que abrirnos todas las fuerzas que integremos esta hipotética coalición para darle lugar al que esté mejor calificado y mejor posicionado frente al electorado".

Finalmente, el coordinador local minimizó las posibles fricciones que podrían generar las elecciones primarias, asegurando que "el hecho de que haya PASO no condiciona la posibilidad de que haya una confluencia" y que, de no haberlas, deberán consensuar la mejor opción para el votante.