Havanna en Junín: La empresa que ganó la licitación fue creada hace pocos meses y no tiene balances presentados

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Junín, se aprobó la adjudicación de la concesión para la explotación comercial del local ubicado en la esquina de Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, junto al Museo Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (MUMA), donde está previsto el desembarco de una sucursal de la reconocida cadena Havanna.

El proyecto contó con el acompañamiento del bloque oficialista y de La Libertad Avanza, aunque fue rechazado por los concejales de Fuerza Patria, quienes plantearon cuestionamientos vinculados al expediente y solicitaron mayores precisiones antes de avanzar con la aprobación.

Desde ese espacio remarcaron que acompañan la llegada de inversiones privadas y la generación de empleo en la ciudad, pero advirtieron que la iniciativa presenta “interrogantes” relacionados con la documentación y los números incluidos en la propuesta.

Uno de los puntos señalados está relacionado con la inversión prevista para la apertura del local. Según se detalla en la página oficial de Havanna, la apertura de una de sus franquicias tiene un costo que no llega a los 250 mil dólares. Muy lejos de 600 millones de pesos presupuestados.

En ese sentido, desde Fuerza Patria explicaron que dentro del expediente presentado ante el Municipio figura un presupuesto de aproximadamente 600 millones de pesos. De acuerdo con la explicación oficial, la diferencia estaría destinada a trabajos de reparación del techo del inmueble, aunque desde el bloque opositor consideraron que esa justificación requiere mayores detalles.

El otro aspecto cuestionado está vinculado a la empresa que resultó adjudicataria de la licitación. Se trata de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida recientemente e inscripta ante ARCA hace alrededor de cuatro meses.

Al no contar todavía con un balance cerrado, desde eñ bloque que conduce Maia Leiva señalaron que no existen elementos contables suficientes para evaluar su capacidad económica y financiera para llevar adelante la inversión comprometida.

“Buscamos abrir una instancia de esclarecimiento frente a un proyecto que deja demasiadas dudas”, remarcaron desde el bloque, al explicar los motivos por los cuales decidieron no acompañar la aprobación de la concesión.