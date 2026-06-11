Petrecca apuntó contra provincia por el estado de las rutas, pero evitó mencionar el deterioro de las nacionales

El senador provincial Pablo Petrecca publicó un video en sus redes sociales para cuestionar el estado de las rutas bonaerenses y reclamarle al gobernador Axel Kicillof por la falta de mantenimiento de la infraestructura vial.

“Que una provincia tan rica y productiva tenga rutas en estas condiciones es inentendible”, sostuvo el legislador juninense, quien además aseguró que el mal estado de los caminos “pone en riesgo la vida de los bonaerenses, frena el desarrollo, encarece los costos y perjudica a quienes trabajan y producen todos los días”.

Sin embargo, el planteo de Petrecca omite la situación de las rutas nacionales que atraviesan la región y que también presentan importantes problemas de mantenimiento. Uno de los casos más señalados por vecinos y usuarios es el de la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre Junín y Chacabuco, especialmente entre los kilómetros 230 y 260, donde el deterioro de la calzada genera constantes reclamos.

A esa situación se suma la paralización de la obra de la Variante Chacabuco, una intervención clave para mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito en uno de los corredores más importantes del noroeste bonaerense.

Mientras Petrecca pone el foco exclusivamente en la administración provincial, las críticas también alcanzan al Gobierno nacional por el freno de obras y la falta de mantenimiento en rutas bajo jurisdicción de la Nación, una problemática que impacta de manera directa en la producción, el transporte y la seguridad de miles de usuarios que circulan diariamente por la región.