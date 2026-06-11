El Camión de Lácteos y Pastas llega este sábado a Junín: Todos los precios

El Camión de Lácteos y Pastas de la Red Precios Justos estará en Junín este sábado 13 de junio, desde las 10 horas, en la Unidad Básica de la Agrupación Política “La Cámpora” ubicada en Rivadavia 1276, con una amplia variedad de productos a precios accesibles y de marcas reconocidas.

La iniciativa, que recorre distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, ofrecerá productos lácteos, pastas frescas y secos de marcas de primera calidad como La Serenísima, Gandara y La Suipachense, entre otras.

Entre las promociones, estará disponible un combo especial que incluye: dos paquetes de tapas para empanadas, dos paquetes de tapas de pascualina, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito, todo a un valor promocional de $13.000.

Además, el listado de precios individuales será el siguiente: un litro de leche a $1400, un litro de yogur a $1600, cinco postrecitos a $3500, cinco yogures batidos a $3500 y seis yogures con cereales a $6000.

Los 400 gramos de manteca tendrán un valor de $4400, dos unidades de dulce de leche $4200 y queso crema por dos unidades $5200.

En cuanto a quesos, el kilo de Mar del Plata costará $14.000, el kilo de cremoso especial $7500 y el reggianito $16.000.

El listado de productos y precios incluye: un paquete de torteletis $2300, un paquete de fideos $2000, un paquete de ñoquis $2000, un kilo de ravioles $3500, un paquete de capelleti $2300 y un paquete de sorrentinos $2300.

Tres tapas de pascualina se podrán adquirir por $3800, un tubo rotisero $6500, cinco docenas de tapas de empanadas $4200, tres paquetes de salchichas por seis unidades $3500, diez prepizzas $7500 y tres packs de pan lactal chicos por $5200.

Desde la organización recordaron que la venta se realizará hasta agotar stock y que la atención será, como siempre, por orden de llegada.