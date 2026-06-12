Seis años del Transporte en "emergencia" bajo el modelo Petrecca-Fiorini: una herramienta de excepción que elude controles

La concejala del bloque Fuerza Patria, Francina Sierra, cuestionó severamente la eficacia de la prórroga de la emergencia en el transporte público en el partido de Junín, señalando que la medida se ha extendido de manera ininterrumpida por seis años sin resolver las demandas de conectividad de los habitantes.

Sierra explicó el alcance original de la normativa y manifestó a La Verdad: "La declaración de emergencia para el Transporte Público es una herramienta de gestión, que le posibilita al Intendente, aplicar normas de excepción para la contratación de servicios de transporte público de pasajeros que garanticen la conectividad con las zonas extraurbanas, el Parque Natural Laguna de Gómez y las localidades del partido de Junín".

Sin embargo, la edil advirtió sobre la desnaturalización de esta medida excepcional, la cual ha afectado de forma directa a diversas comunidades de la región. Al respecto, Sierra apuntó contra la gestión Petrecca-Fiorini: "Se supone que es una medida transitoria, pero ya lleva 6 años extendiéndose sin que eso se traduzca en soluciones concretas para los vecinos y vecinas de las localidades de Saforcada, Morse, Agustina y Tiburcio".

En ese sentido, la concejala detalló el crítico escenario de aislamiento que atraviesa la localidad de Saforcada debido a la falta de planificación estatal, afirmando que "es la más comprometida en términos de falta de conectividad, se encuentra aislada y su población no tiene un servicio de transporte, ni público ni privado, que le permita llegar a la ciudad cabecera".

Asimismo, la referente de Fuerza Patria describió que una problemática similar, vinculada a la ausencia de cobertura estatal, se replica en el resto de los pueblos del partido de Junín. Al respecto, indicó: "Pero por otro lado, las localidades de Morse, Agustina y Tiburcio tampoco cuentan con un servicio público de pasajeros. En esos pueblos, el servicio de transporte llega de la mano de un privado y no del Estado"".

La concejala responsabilizó directamente al Ejecutivo local por desatender la prestación de este derecho, apuntando contra las actuales y pasadas conducciones municipales. Sierra argumentó: "Es decir, hace 6 años que le votamos la emergencia en transporte público a un Intendente (primero Petrecca y ahora Fiorini) que corre al Estado de su responsabilidad de garantizar un servicio esencial como el transporte de pasajeros, sin dar explicaciones ni hacerse cargo de la falta de gestión".

Finalmente, la edila interpeló al Gobierno de Junín por la falta de resultados estructurales tras más de un lustro de vigencia de la norma de excepción, concluyendo el documento con un fuerte reclamo hacia la administración central: "Las preguntas son: ¿es desidia o ineficacia? Para el Gobierno de Junin, ¿hay vecinos de primera y de segunda? Sea como sea, van seis años de declaración de emergencia para el transporte público de pasajeros y cero soluciones a las demandas de las localidades del partido de Junin".