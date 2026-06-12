Cambia la normativa del transporte en Junín: qué modificaciones alcanzan a taxis, remises y apps

El Honorable Concejo Deliberante de Junín dio luz verde a un nuevo esquema regulatorio para el transporte de pasajeros en la ciudad, con modificaciones que alcanzan a taxis, remises y servicios gestionados a través de aplicaciones digitales.

Las iniciativas aprobadas tienen como eje central la actualización de la normativa vigente, incorporando herramientas tecnológicas, nuevos mecanismos de control y condiciones destinadas a mejorar la seguridad y la prestación del servicio para los usuarios.

Uno de los principales cambios está vinculado a la incorporación de plataformas digitales como complemento para la gestión de viajes, permitiendo que los pasajeros puedan acceder a información sobre el vehículo asignado, la identidad del conductor, el recorrido y los valores del servicio.

Nuevas reglas para los taxis

La ordenanza que regula el servicio de taxis reemplaza el marco anterior y establece un sistema integral para la actividad.

Entre los cambios incorporados se destaca la posibilidad de utilizar aplicaciones digitales para solicitar viajes y administrar el servicio, además de mayores requisitos vinculados a la seguridad y al control de las unidades.

La normativa establece inspecciones periódicas, la obligación de contar con documentación actualizada, seguros vigentes y elementos de identificación tanto para los vehículos como para los choferes.

Además, contempla beneficios para los titulares de licencias, como la eliminación de determinadas tasas municipales, y habilita mecanismos de actualización tarifaria que permitan acompañar los costos de funcionamiento del sector.

Cambios para el sistema de remises

En cuanto a los remises, la nueva regulación mantiene el carácter de servicio público y conserva la exigencia de que los viajes sean gestionados mediante agencias habilitadas por el Municipio.

Como novedad, se incorpora el uso de aplicaciones digitales para complementar la contratación tradicional, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los viajes y brindar mayor información a los usuarios.

La ordenanza también establece controles municipales gratuitos con una frecuencia trimestral para revisar aspectos relacionados con la seguridad, higiene y condiciones generales de los vehículos.

Asimismo, se modifican algunos requisitos para las agencias, que deberán continuar funcionando en espacios habilitados, aunque ya no tendrán la obligación de disponer de una cochera propia para las unidades.

Regulación para las plataformas digitales

El Concejo Deliberante también aprobó una normativa específica para las empresas que funcionan mediante aplicaciones de transporte.

El nuevo marco define a estas plataformas como un servicio privado de traslado de pasajeros, con características diferentes al sistema tradicional de taxis y remises. Por este motivo, no quedarán incluidas dentro del esquema de tarifas reguladas ni del régimen de licencias municipales aplicado a esos servicios.

Sin embargo, los conductores deberán cumplir determinadas condiciones para operar en la ciudad. Entre ellas se encuentran contar con licencia profesional habilitante, domicilio o residencia efectiva en Junín, Verificación Técnica Vehicular vigente y los seguros correspondientes.

Además, los viajes deberán ser solicitados exclusivamente mediante la aplicación, quedando prohibida la toma de pasajeros en la vía pública. Los vehículos vinculados a estas plataformas tampoco podrán utilizar espacios destinados a taxis o remises.

La normativa aprobada incluye mecanismos de fiscalización municipal y establece sanciones para aquellos prestadores que no cumplan con las obligaciones previstas. De esta manera, Junín avanza hacia un esquema que busca ordenar las distintas modalidades de transporte y adaptarlas a las nuevas formas de movilidad urbana.