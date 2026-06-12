El Cuartel de Bomberos de Junín difundió el reporte oficial de sus servicios en lo que va del año

El Cuartel de Bomberos de Junín dio a conocer el balance oficial de las intervenciones operativas y servicios atendidos por su personal durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026. El informe estadístico refleja el intenso trabajo diario de la fuerza para responder a las diversas emergencias de la comunidad.

De acuerdo a los datos suministrados por la institución, los incendios forestales representan la principal causa de convocatoria para el personal, registrándose un total de 83 intervenciones en los primeros cinco meses del año. Esta problemática se agudizó notablemente en el último tramo del período reportado: las autoridades informaron que en las últimas dos semanas se produjo un incremento significativo en el caudal de emergencias, con un fuerte pico de 22 salidas por incendios de cobertura vegetal solo en el mes de mayo.

Detalle de las intervenciones (1 de enero al 31 de mayo de 2026)

El desglose completo de los servicios prestados por el cuartel local se compone de la siguiente manera:

Incendios forestales: 83

Intervenciones menores: 32

Incendios de vivienda: 14

Incendios vehiculares: 13

Falsas alarmas: 11

Rescate de animales: 11

Accidentes vehiculares: 6

Desde el cuartel reiteraron la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar la propagación de fuegos en zonas de pastizales, un factor que viene demandando un esfuerzo sostenido por parte de las dotaciones en las últimas semanas.