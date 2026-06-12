Valeria Arata destacó el avance del tramo V del río Salado y su impacto para Junín y la región

La senadora provincial Valeria Arata participó en Alberti de la presentación de los avances de la licitación de las etapas 1 y 2 del Tramo V del Plan Maestro Integral del Río Salado, una de las obras de infraestructura hidráulica más importantes de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

En representación de la ciudad de Junín también estuvieron presentes la concejal Maia Leiva, el concejal Federico Villafañe, el funcionario provincial Lautaro Mazzutti y el dirigente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, quienes acompañaron la jornada junto a representantes de distintos municipios, entidades productivas y organismos provinciales.

Durante el encuentro se brindaron detalles del proceso licitatorio de las primeras dos etapas del tramo, que se extiende desde Bragado hasta aguas abajo de la laguna de Rocha, con una longitud de 60,26 kilómetros y atraviesa los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco. Además de las intervenciones sobre el cauce del río, el proyecto contempla la reconstrucción de siete puentes y obras complementarias destinadas a mejorar el funcionamiento integral de la cuenca.

"Estamos frente a una inversión estratégica para toda la región. Estas obras significan más seguridad hídrica, más capacidad productiva y mejores condiciones para el desarrollo de nuestros municipios", expresó Arata.

La legisladora destacó que el Tramo V constituye la etapa final del histórico Plan Maestro del Río Salado y recordó que el proyecto completo abarca una extensión total de 95,38 kilómetros, desde el Canal del Este de la laguna de Bragado hasta la descarga de la laguna El Carpincho, atravesando los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín.

"Para Junín esta obra tiene una importancia enorme porque forma parte de una planificación de largo plazo que impactará directamente en nuestra ciudad, en la laguna El Carpincho y en toda la actividad productiva de la región. Estamos hablando de una obra que piensa el desarrollo de las próximas décadas", señaló.

El proyecto integral contempla además la intervención sobre diez puentes —ocho carreteros y dos ferroviarios— y la obra de cierre de la laguna de Rocha, incorporando criterios de gestión ambiental que garanticen la conservación de los humedales de la región.

Arata remarcó que uno de los principales objetivos de la obra es la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y generando mejores condiciones para el crecimiento económico del interior bonaerense.

"Cuando hablamos del Río Salado hablamos de producción, de empleo y de desarrollo. Cada hectárea que se recupera, cada camino rural que se protege y cada inundación que se previene tiene un impacto directo sobre la economía regional y sobre la calidad de vida de miles de familias", sostuvo.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador Axel Kicillof de continuar impulsando inversiones estructurales en un contexto complejo para la obra pública.

"Mientras algunos plantean que la obra pública debe desaparecer, la Provincia demuestra con hechos que hay obras que son imprescindibles. No existe desarrollo agropecuario, crecimiento económico ni arraigo en el interior sin infraestructura. Por eso celebramos que el Gobierno bonaerense siga apostando por proyectos que transforman realidades y generan oportunidades", afirmó.

Finalmente, la senadora destacó que la etapa 3 del Tramo V, con una extensión de 35,12 kilómetros y que atraviesa los municipios de Chacabuco y Junín hasta la descarga en la laguna El Carpincho, será ejecutada en una próxima fase del plan de obras.

"Para los juninenses es una gran noticia saber que nuestra ciudad forma parte de esta planificación estratégica. El avance del Tramo V representa una inversión histórica que beneficiará a toda la región y que demuestra la importancia de seguir construyendo una provincia más integrada, más productiva y con más oportunidades para todos", concluyó.