La eliminación de la Zona Fría será también un duro golpe al comercio juninense: Habrá $600 millones menos para el consumo en Junín

La crisis económica que golpea a Junín sumó un capítulo crítico. Al complejo escenario comercial relevado en el primer trimestre de 2026, se le añade ahora el impacto fulminante de la eliminación del subsidio al gas. Esta medida no solo licuará los ingresos de las familias en pleno invierno, sino que asestará un golpe directo a la estructura de costos de los sectores productivos locales, profundizando la recesión y poniendo en jaque la continuidad de decenas de firmas.

Una fuga millonaria que vacía el mercado local

La quita del beneficio tarifario impactará de forma directa en unos 80.000 residentes distribuidos en más de 25.000 hogares juninenses. Sin embargo, el daño colateral más grave para la economía de la ciudad radica en el drástico proceso de desinversión de su mercado interno.

De acuerdo con los fundamentos técnicos presentados en la Legislatura provincial, la eliminación del subsidio significará una transferencia masiva de más de 600 millones de pesos. Este multimillonario caudal de fondos, que antes circulaba y dinamizaba el consumo en los almacenes, tiendas de ropa y prestadores de servicios de Junín, se fugará de la ciudad directamente hacia las arcas de las empresas multinacionales que operan la distribución del fluido.

Comercios e industrias: costos fijos en niveles asfixiantes

Para el entramado socioproductivo de Junín, el nuevo esquema tarifario representa un combo recesivo letal, atacando tanto la oferta como la demanda:

Costos fijos por las nubes: Los comercios, locales gastronómicos, talleres y pequeñas industrias sufrirán subas exponenciales en sus propias facturas de gas. Al no contar con el beneficio de "Zona Fría", la estructura de costos fijos se elevará drásticamente en la época de mayor consumo, reduciendo al mínimo los ya golpeados márgenes de rentabilidad.

El dilema de los precios: Ante el aumento de las tarifas, los comerciantes se debaten entre absorber la suba a costa de su propia sostenibilidad o trasladarla a los precios de sus productos, lo que ahuyentaría aún más a los clientes.

Profundización de la recesión: Esta fuerte suba de costos operativos se suma a un trimestre donde el 93% de los comerciantes ya venía denunciando incrementos en sus gastos corrientes y un 64% reportaba caídas en sus ventas.

Con un mercado interno que pierde 600 millones de pesos de capacidad de compra y empresas locales que deben afrontar facturas de servicios impagables, el fantasma de los locales vacíos, la morosidad y la pérdida de empleo formal se vuelve una amenaza cada vez más real de cara a los meses más fríos del año.