La hora de Canadá y Estados Unidos

Luego de la presentación mexicana, el segundo día del Mundial 2026 tendrá las inauguraciones de Canadá y Estados Unidos, que previo a sus respectivos partidos ante Bosnia y Herzegovina y Paraguay, contarán con una ceremonia similar a la que se vivió ayer en el DF con referencias culturales y musicales a sus tradiciones.

La primera sucederá en Toronto y comenzará a las 14.30 horas y en el espectáculo aparecerán Alanis Morissette -encargada de interpretar el himno nacional del país anfitrión-, Alessia Cara y Michael Bublé, entre otros. Luego, a las 16, será la hora del juego donde el anfitrión intentará aprovechar el calor de su gente en el Toronto Stadium (43.036 espectadores). El elenco conducido por el estadounidense Jesse Marsch tiene como referencia en el plantel al defensor del Bayern, Alphonso Davies, y será la tercera participación en mundiales (antes 1986 y 2022).

En cuanto al conjunto europeo, llegó a la cita mundialista tras dejar en el camino nada más ni nada menos que a Italia en el repechaje para alcanzar su segunda participación (habían estado en Brasil 2014) desde su consolidación, en 1993, tras la disolución de Yugoslavia. Sergej Barbarez es el conductor pero el liderazgo recae sobre el histórico Edin Dzeko.

Probables formaciones:

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Koné, Eustaquio, Millar, Buchanan; David y Larin.

Bosnia: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Tahirović, Šunjić, Memić; Demirović y Džeko.

La ceremonia en el Los Angeles Stadium cierra un ciclo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres inauguraciones en tres países distintos en el lapso de dos días. Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema son algunos de los artistas anunciados. Sobre el evento, Gianni Infantino dijo: "La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país".

A las 22 horas, saldrán al campo estadounidenses y paraguayos para dar inicio al Grupo D. Los norteamericanos tienen en el banco de suplentes al argentino Mauricio Pochettino y los sudamericanos a Gustavo Alfaro. Ambos equipos se conocen bien: el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se impuso 2-1 en Chester, Pensilvania, el pasado mes de noviembre. Paraguay, que regresa a una Copa Mundial después de su participación en Sudáfrica 2010, clasificó a esta edición tras conquistar el sexto puesto de las eliminatorias de la CONMEBOL, con algunas importantes victorias en el camino.

Estados Unidos tratará de arrancar con buen pie en su decimosegundo torneo mundialista. El cuadro norteamericano ha ganado en tres ocasiones en el debut, habiendo empatado otras tres y perdiendo las cinco restantes. Por su parte, Paraguay, solo ha logrado ganar en su debut en la Copa Mundial en una ocasión, ante Irak en 1986. En las otras ocasiones empató cuatro veces y perdió las tres restantes.



Estados Unidos: Freese; Freeman, Miles Robinson, Ream, Antonee Robinson; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun.

Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; Diego Gómez, Bobadilla, Cubas, Almirón; González y Sanabria.

Foto: FIFA.

Nota: Federico Galván.