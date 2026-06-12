Golpe al delito en Junín: la DDI detuvo a tres prófugos en intensos operativos policiales

El personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Junín efectivizó en las últimas horas tres importantes detenciones en diferentes puntos de la ciudad, resolviendo de manera exitosa órdenes de captura activas que pesaban sobre sujetos imputados en causas de alta sensibilidad social. Las capturas fueron el resultado directo de discretas tareas de campo, pesquisas previas y vigilancias encubiertas llevadas a cabo por los gabinetes operativos de la delegación, con el objetivo de localizar a los requeridos por los distintos magistrados del Departamento Judicial Junín.

El primero de los procedimientos estuvo a cargo del Grupo Operativo de la DDI, cuyos efectivos diligenciaron un oficio proveniente del Juzgado de Familia Número 2 en el marco de una causa caratulada como infracción a la Ley Provincial 12569 de Violencia Familiar y de Género. Tras desplegar tareas investigativas complejas, los uniformados interceptaron en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles 9 de Julio y Levalle, a un hombre de 30 años sobre el cual pesaba el pedido de captura activo. El juzgado interviniente avaló de inmediato la aprehensión y dispuso su traslado a la sede judicial.

En un segundo operativo, el personal policial hizo efectivo un oficio de detención emitido por el Juzgado Correccional Número 1 contra un joven de 27 años, quien se encontraba imputado por el delito de amenazas reiteradas en concurso real. Los agentes de la DDI lograron identificarlo y detenerlo en la esquina de Comandante Escribano y 25 de Mayo. Para este caso, la magistratura dispuso el estricto cumplimiento de los recaudos legales y ordenó su posterior alojamiento en la Unidad Penitenciaria Número 16 de Junín bajo la modalidad de semi-detención.

El tercero de los procedimientos policiales estuvo ligado a una causa en trámite ante el Juzgado en lo Correccional Número 1 local. Los investigadores se abocaron al rastreo de un hombre de 32 años que había sido declarado en rebeldía por la Justicia ordinaria en una causa por desobediencia. El sujeto fue finalmente localizado en un domicilio de la calle Pasteur al 1400, donde se procedió a su inmediata detención para que comparezca ante las autoridades correspondientes.

De forma paralela a estas detenciones, las fuerzas viales y de seguridad pública locales continuaron implementando operativos de saturación e identificación selectiva de personas en diferentes cuadrantes y barriadas de la ciudad. Estas acciones preventivas se programan y coordinan estratégicamente en las mesas de trabajo periódicas que integran la Policía de Seguridad, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, el Centro de Monitoreo Urbano y la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Durante el último despliegue preventivo en las calles, los uniformados interceptaron y aprehendieron a seis hombres mayores de edad por infracción a la Ley de Drogas, tras secuestrar diversas dosis de marihuana entre sus pertenencias con intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes.