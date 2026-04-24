Ojeda defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el esquema de protecciones a la industria

El diputado nacional Joaquín Ojeda, dirigente de Las Fuerzas del Cielo y oriundo de Junín, se pronunció tras una reunión de la Comisión de Economía y respaldó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que cuestionó los esquemas de protección a sectores industriales.

A través de una publicación, Ojeda planteó que durante décadas funcionó en Argentina un modelo basado en “protecciones beneficiosas para sectores puntuales y perjudiciales para la sociedad en general”, y consideró que ese sistema comienza a desarmarse con las políticas actuales.

En ese sentido, reconoció que la eliminación de esas protecciones puede derivar en cierres de empresas y pérdida de empleos en el corto plazo, aunque sostuvo que se trata de un proceso necesario. “Se genera un aparente perjuicio a sectores puntuales y a corto plazo, pero en realidad se beneficia a la sociedad en general y a largo plazo”, afirmó.

El legislador argumentó que la apertura económica permitirá “eliminar distorsiones intervencionistas” y dar lugar a un mercado más competitivo, capaz de generar empleo “genuino” sin depender de subsidios o beneficios especiales. Según indicó, este proceso ya estaría comenzando a mostrar resultados.

Asimismo, Ojeda cuestionó a quienes proponen sostener o restablecer políticas proteccionistas. “Eso no es defender la industria nacional. Es defender una ficción”, expresó, al tiempo que advirtió que ese tipo de medidas termina perjudicando a los consumidores a través de precios más altos o menor acceso a bienes.

Por otro lado, el diputado aclaró que tanto los trabajadores que perdieron su empleo como los empresarios afectados no son responsables de la situación actual, sino que respondieron a los incentivos generados por políticas anteriores.

Finalmente, sostuvo que el país debe “terminar con ese sistema” y avanzar en una transición hacia una economía de libre mercado, a la que definió como condición necesaria para el desarrollo de la Argentina.