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Ojeda defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el esquema de protecciones a la industria

El diputado juninense sostuvo que la apertura del mercado genera tensiones en el corto plazo, pero traerá beneficios estructurales para la economía.

Por Redacción

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 08:20

El diputado nacional Joaquín Ojeda, dirigente de Las Fuerzas del Cielo y oriundo de Junín, se pronunció tras una reunión de la Comisión de Economía y respaldó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que cuestionó los esquemas de protección a sectores industriales.

A través de una publicación, Ojeda planteó que durante décadas funcionó en Argentina un modelo basado en “protecciones beneficiosas para sectores puntuales y perjudiciales para la sociedad en general”, y consideró que ese sistema comienza a desarmarse con las políticas actuales.

En ese sentido, reconoció que la eliminación de esas protecciones puede derivar en cierres de empresas y pérdida de empleos en el corto plazo, aunque sostuvo que se trata de un proceso necesario. “Se genera un aparente perjuicio a sectores puntuales y a corto plazo, pero en realidad se beneficia a la sociedad en general y a largo plazo”, afirmó.

El legislador argumentó que la apertura económica permitirá “eliminar distorsiones intervencionistas” y dar lugar a un mercado más competitivo, capaz de generar empleo “genuino” sin depender de subsidios o beneficios especiales. Según indicó, este proceso ya estaría comenzando a mostrar resultados.

Asimismo, Ojeda cuestionó a quienes proponen sostener o restablecer políticas proteccionistas. “Eso no es defender la industria nacional. Es defender una ficción”, expresó, al tiempo que advirtió que ese tipo de medidas termina perjudicando a los consumidores a través de precios más altos o menor acceso a bienes.

Por otro lado, el diputado aclaró que tanto los trabajadores que perdieron su empleo como los empresarios afectados no son responsables de la situación actual, sino que respondieron a los incentivos generados por políticas anteriores.

Finalmente, sostuvo que el país debe “terminar con ese sistema” y avanzar en una transición hacia una economía de libre mercado, a la que definió como condición necesaria para el desarrollo de la Argentina.