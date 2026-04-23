A cinco años de su fallecimiento, el Frente Renovador de Junín recordó a Mario Meoni

A cinco años del fallecimiento de Mario Meoni, el Frente Renovador de Junín lo recordó con un mensaje cargado de reconocimiento y afecto, en el que subrayaron su figura como dirigente y su impronta en la política local y nacional.

“Lo recordamos con el respeto y el cariño de quienes compartimos su camino y su forma de hacer política”, expresaron desde el espacio, al tiempo que resaltaron su compromiso con la comunidad y su “mirada profundamente humana”, que marcó su paso por la gestión pública.

En ese sentido, destacaron que Meoni supo “transformar la gestión en una herramienta para mejorar la vida de la gente”, haciendo hincapié en valores como el diálogo, la cercanía y la responsabilidad, pilares que definieron su trayectoria.

Desde el Frente Renovador aseguraron que su figura continúa siendo una referencia dentro del espacio. “Lo seguimos teniendo como ejemplo por su capacidad de construir, de escuchar y de trabajar incansablemente por una ciudad y un país más justo”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que el homenaje también implica una renovación del compromiso político: continuar su legado y sostener los principios que guiaron su accionar tanto en Junín como en el ámbito nacional.