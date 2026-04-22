El municipio realizará tareas de mantenimiento y "mejoras" en el Club Social: "Es vital establecer una colaboración"

El Gobierno de Junín, representado por el intendente interino Juan Fiorini junto a la Subsecretaría de Planificación y Patrimonio, formalizó un convenio de colaboración con el Club Social orientado a la protección de su histórico edificio. Esta iniciativa establece un marco de asistencia municipal para las tareas de mantenimiento y mejoras que la institución lleve adelante, garantizando la conservación de los elementos arquitectónicos que lo definen como un bien patrimonial de la ciudad.

La firma de este documento refuerza el compromiso de la gestión local con la identidad juninense y el resguardo de sus espacios más significativos. Asimismo, el acuerdo busca estrechar vínculos para que la comunidad pueda acceder y conocer en profundidad la riqueza histórica que alberga la sede, consolidándola como un activo cultural abierto a todos los ciudadanos.

Respecto a la relevancia técnica y simbólica de esta rúbrica, Laura Franco, subsecretaria de Planificación y Patrimonio, expresó que «la importancia de este convenio es el reconocimiento que la municipalidad y la comunidad le dan a este bien patrimonial tan destacado que tenemos en la ciudad, se determinaron cuáles son los elementos importantes a valorar de este edificio, generando un acompañamiento desde el municipio a la institución para poder ponerlo en valor en las mejores condiciones».

Además, la funcionaria aclaró que no se trata de una intervención directa del Estado, sino de una política de fomento: «Esto no es una obra en sí que esté haciendo el municipio, sino es un acompañamiento que el municipio le hace a la institución, a las diferentes obras y mejoras que la entidad vaya realizando, es vital establecer una colaboración para poder abrirlo más a la comunidad y que más juninenses conozcan esta joya que tenemos en la ciudad.»

Por su parte, Juan Pablo Itoiz, presidente del Club Social, destacó el impacto que esta gestión tiene para la vida institucional frente a una fecha histórica: «La importancia es superlativa para el club porque es un reconocimiento a un edificio tan emblemático y de tantos años, casualmente, lo conversábamos con el intendente que el año próximo el edificio va a estar cumpliendo los cien años de la colocación de su piedra fundacional.»