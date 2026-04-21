Excelencia científica en Mar del Plata: el HIGA Junín lideró la producción de conocimiento en el Congreso Provincial de Salud

El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” de Junín participó del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) con 20 presentaciones científicas.

Del 15 al 17 de abril de 2026, la ciudad de Mar del Plata fue sede del CoSaPro, el encuentro más importante del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, donde durante tres jornadas, equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios bonaerenses debatieron, planificaron y acordaron las políticas que ordenan el funcionamiento del sistema de salud en todo el territorio.

El encuentro se desarrolló en el NH Gran Hotel Provincial y se inscribió en el marco del Plan Quinquenal de Salud 2023–2027, con eje en la integración de niveles de atención y la garantía del derecho a la salud.

El HIGA Junín estuvo presente con una nutrida delegación de profesionales de distintos servicios. En total, el hospital presentó 22 trabajos científicos y relatos de experiencia distribuidos en las tres jornadas del congreso, abordando temáticas como salud sexual, salud mental, obstetricia, nutrición, diabetes, vacunación, lactancia y atención primaria de la salud.



Participaron referentes del Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS), de Psicología, Nutrición, Obstetricia, Ginecología, Laboratorio, Lactancia, Consultorio de Diabetes, Enfermería y de la Unidad de Género y Diversidad, entre otros. Además, tres trabajos fueron evaluados y aprobados sin presentación presencial, lo que refleja la amplitud y calidad de la producción científica institucional.

Sobre la intervención del HIGA Junín en el congreso, el director Ejecutivo Fernando Crocco expresó: «Participar del CoSaPro con veinte trabajos es un logro colectivo que nos enorgullece”.

Completó: “Cada presentación representa el esfuerzo de equipos que, además de atender a nuestra comunidad todos los días, se toman el tiempo de sistematizar su trabajo, producir conocimiento y compartirlo con el sistema de salud provincial. Eso es lo que hace a un hospital público de excelencia».



Detalles de los trabajos

Desde el HIGA Junín se presentaron los siguientes trabajos científicos:

* Prevalencia de VIH y sífilis en el consultorio de testeos del HIGA Junín (dic. 2024 – feb. 2026) — SAPS / Laboratorio / Unidad de Género y Diversidad.

* Adolescencias, autoridad y convivencia escolar: talleres participativos en salud mental — Psicología.

* Prácticas y percepciones sobre la alimentación basada en plantas, en estudiantes de dos secundarias de Junín (2025) — Nutrición.

* Promoción de la donación de leche humana: concientización, acompañamiento y capacitación — Obstetricia.

* Demanda de evaluación por guardia de Salud Mental en usuarios con oficio judicial (ago.–dic. 2025) — Psicología.

* Tratamiento frente al consumo problemático de sustancias en sala de agudos — Psicología.

* Tratamiento del cuerpo en talleres de salud mental en hospital general — Psicología.

* Características de la población gestante atendida en salud mental en la maternidad (ene.–oct. 2025) — Obstetricia.

* Del Hospital a la Feria del Libro: taller de mediación de lectura con usuarios de salud mental — SAPS.

* Adherencia al control prenatal y características de personas gestantes en hospital público (2025–2026) — Obstetricia.

* Diagnóstico incidental de carcinoma seroso de endometrio durante estudio por infecciones urinarias — Ginecología.

* Factores maternos y obstétricos en pacientes con amenaza de parto pretérmino (ene. 2025 – feb. 2026) — Ginecología.

* Percepción y experiencia de las madres sobre la extracción de leche humana — Lactancia.

* Espacio de educación en diabetes: consultorio de abordaje interdisciplinario — Consultorio de Diabetes.

* ¿Cobertura suficiente en tiempos de brote? Evaluación de la vacunación contra el Sarampión en instituciones educativas de Junín — SAPS.

* Sonrisas que aprenden — SAPS.

* Naturalización de la pérdida de piezas dentarias en pacientes con alteraciones del neurodesarrollo — SAPS.

* Análisis de situación de salud en el barrio San Juan: condiciones de vida como determinantes sanitarias — SAPS.

* Criterios de ingreso a UCI basados en cuidados progresivos con integración del equipo de enfermería — Enfermería.

* Caracterización de la demanda asistencial en la UTI de Adultos del HIGA Junín (jun.–oct. 2025) — Enfermería.

* Sífilis en el ámbito hospitalario: análisis temporal de positividad y esfuerzo diagnóstico (2019–2024) — Laboratorio.