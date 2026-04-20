El Hospital Municipal de Chacabuco premiado en el Congreso provincial de la Salud

El Hospital Municipal del Carmen fue distinguido en el Congreso Provincial de Salud 2026, realizado entre el 15 y el 17 de abril en la ciudad de Mar del Plata, consolidándose como un referente regional en producción científica y abordaje territorial de la salud.

Durante el encuentro (el más importante del sistema sanitario bonaerense) participaron equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios, con el objetivo de debatir y planificar políticas públicas para todo el territorio.

En ese marco, se presentaron 2085 trabajos científicos, entre los cuales Chacabuco aportó 8 investigaciones, siendo el único distrito de la Región Sanitaria III en alcanzar esa participación. Uno de esos trabajos, vinculado a salud mental territorial, obtuvo el cuarto premio, destacándose el rol del psicólogo Lucas Casellas.

Equipo de enlace territorial: Fortalecimiento de Redes Comunitarias en Salud Mental (4º premio)

Además, la delegación local participó de la Asamblea encabezada por el ministro de Salud bonaerense, donde la Dra. María Karina Geloso representó al intendente municipal, Dr. Darío Golía.

La destacada participación reafirma el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del sistema de salud, la capacitación continua y el trabajo interdisciplinario, con eje en el territorio y la comunidad.