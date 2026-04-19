Fiorini volvió a los timbreos: ¿Qué le dirías si pasa por tu casa?

La gestión municipal de Junín ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de la cercanía. En una nueva jornada de caminatas, Juan Fiorini anunció en las redes sociales que recorrerá las calles de Capilla de Loreto y Villa del Carmen con el objetivo de conversar cara a cara con los residentes.

Esta recorrida se da luego de conocerse un relevamiento realizado por la consultora CB Globaldata que midió la imagen de los intendentes en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y donde al intendente interino le dio un diferecial de imágen de un 7,3 % negativa y casi el 44% de los consultados dijo no conocerlo o no saber

Con esta modalidad, el oficialismo petrequista buscara defender su gestión buscando saltar los intermediarios y permitir que el vecino exprese, sin filtros, qué funciona y qué falta en su barrio.

