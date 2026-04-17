Provincia de Buenos Aires garantiza el boleto estudiantil para 889 alumnos en Junín con una inversión mensual de 48 millones de pesos

El Gobierno bonaerense oficializó la continuidad del Boleto Especial Educativo para el ciclo 2026 asegurando el transporte gratuito para estudiantes universitarios, terciarios y de formación profesional mediante un sistema de acreditación automática en la tarjeta SUBE.

A través del decreto 390/2026, el Ministerio de Transporte renovó su acuerdo con Nación Servicios para facilitar la carga de fondos sin que los estudiantes deban realizar trámites mensuales. El esquema contempla un total de 45 viajes por mes, ajustando el monto depositado según la tarifa vigente en cada localidad para asegurar la cobertura total de los traslados.

En el caso específico de Junín, la medida alcanza a 889 usuarios que recibirán una suma de 54.000 pesos cada uno para costear sus viajes. La inversión total destinada exclusivamente a este distrito asciende a 48.006.000 pesos mensuales, cifra que refleja el costo local del servicio de transporte público.

A nivel provincial, el universo de posibles beneficiarios asciende a 376.850 personas, concentrándose la mayor parte de la matrícula en el AMBA y la región de La Plata, Berisso y Ensenada. La segmentación del beneficio permite que alumnos de distintos niveles educativos mantengan su regularidad académica al contar con un respaldo económico directo para su movilidad diaria