EDEN detectó y denunció conexión clandestina en un Hogar de Ancianos de Chivilcoy

En el marco de sus operativos permanentes de control de pérdidas, personal técnico de EDEN constató semanas atrás una conexión irregular de energía eléctrica en el establecimiento ubicado en la calle Alem entre Moreno y Sarmiento donde funciona un hogar de ancianos.

El procedimiento, con presencia policial, permitió identificar una conexión directa a la red de distribución. Esta maniobra, efectuada sin medidor y mediante una manipulación de las fases, constituye el delito de hurto de energía, además de representar un peligro crítico de cortocircuito e incendio para las instalaciones y sus habitantes.

Ante la gravedad del hallazgo, EDEN instruyó la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía General de Mercedes con el fin de que se investigue el ilícito y se individualice a los responsables del fraude. El personal técnico procedió al retiro del cableado clandestino, conforme a los protocolos vigentes para prevenir accidentes.

La empresa reitera que las conexiones clandestinas son un delito que afecta la calidad del servicio de todos los usuarios y pone en grave riesgo la vida de las personas.

Por ello, EDEN continuará con sus operativos de control de fraude y denunciará todas las irregularidades detectadas en su área de concesió

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