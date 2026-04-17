Clara Bozzano: “El recorte al Programa Remediar es un nuevo acto de crueldad del Gobierno Nacional”

La concejal juninense de Fuerza Patria, Clara Bozzano, expresó una fuerte preocupación por el inminente recorte que implementará el Gobierno Nacional sobre el Programa Remediar.

En este marco, expresó: “El recorte al Programa Remediar es un nuevo acto de crueldad del Gobierno Nacional. Es otro ejemplo de que le importa muy poco el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Y esto sin olvidarnos de las coimas en discapacidad y lo que hoy está ocurriendo con PAMI”.

Agregó: “Hoy sentimos mucha impotencia sobre el recorte del Remediar, porque es una cuestión que impactará directamente sobre los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. En nombre del ajuste, el deprecio y la crueldad del gobierno de Milei no deja de sorprendernos y de generarnos dolor y tristeza”.

Bozzano remarcó que, con esta decisión, “Milei eliminará una política pública destinada a garantizar el acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención”. Recordó también que “desde el año 2002 el Programa Remediar ha constituido una política sanitaria fundamental para garantizar el acceso equitativo a medicamentos esenciales, especialmente en sectores sin cobertura de salud”.

Añadió: “Este recorte va a provocar un estado de vulnerabilidad muy grande. No tenemos que olvidarnos que el derecho a la salud se encuentra garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado en sus distintos niveles a garantizar el acceso a prestaciones básicas, entre ellas los medicamentos esenciales”.

Completó: “Las políticas públicas de La Libertad Avanza, en este caso en materia de salud, vienen rozando las cuestiones anticonstitucionales. Pero además tienen otros componentes que agravan la situación, como la crueldad, el desinterés, el destrato, la falta de empatía. Todo esto hace que la situación social se agrave constantemente”.

Pedido de informe

La concejal Bozzano explicó que para conocer en detalle el impacto que generará el cierre del Remediar en nuestra ciudad, desde el bloque se presentó un pedido de informe al ejecutivo municipal.

Entre los detalles, se requiere información acerca de la cantidad de Centros de Atención Primaria de la Salud del Partido de Junín que reciben/recibían medicamentos del Programa Remediar; y el volumen de medicamentos o botiquines recibidos durante los años 2023, 2024, 2025 y hasta el mes de Marzo del corriente año.

También desde Fuerza Patria se solicitó información sobre el tipo de medicamentos que eran provistos y principales patologías cubiertas; el impacto actual en el abastecimiento de medicamentos tras la discontinuidad del programa; y las medidas adoptadas por el Municipio para garantizar la provisión de medicamentos esenciales.

Por último, se requieren datos al Ejecutivo Municipal acerca de la cantidad estimada de personas beneficiarias del Programa Remediar en el Partido de Junín; una estimación del costo económico que implica para el Municipio suplir la falta de provisión de medicamentos por parte del Estado Nacional; y si se han recibido comunicaciones formales del Gobierno Nacional respecto a la discontinuidad del programa.