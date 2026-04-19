Los jubilados de la mínima cobrarán $463.250 en mayo con un aumento de $12.930

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará en mayo de 2026 con el esquema de aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la fórmula de movilidad vigente.

El organismo previsional, anunció un aumento del 3,4%, que viene a partir del dato de la inflación de marzo que fue analizado y dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Nuevos montos: así quedan las jubilaciones mínimas y máximas tras el dato de inflación

Las prestaciones con el aumento del 3,4% aplicado quedarían la de la siguiente manera:

La jubilación mínima va a pasar del los actuales a $380.319,31 a tener un valor de $393.250,17. Por su parte, la jubilación máxima va a alcanzar aproximadamente los $2.646.201,22. El Gobierno, para compensar el golpe que genera la inflación en los haberes menores, confirmó que seguirá vigente del bono extraordinario. El ingreso total para este grupo va a pasar de $450.319,31 a $463.250,17.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$314.539,28

$384.539,28. (monto final con el bono de $70.000)

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez:

$275.221,87

$345.221,87 (junto con el bono de $70.000)

Pensión Madre de 7 hijos:

$393.174,10

$463.174,10 (+ bono de $70.000)

Pensión Madre de 7 hijos:

$393.250,17

$463.250,17 (con el bono de $70.000 ya incorporado).

También se actualizan los montos de las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312. El cobro mensual va a ser de aproximadamente $113.050 (esto es debido a que el 20% es retenido todos los meses hasta que se presente la Libreta).

AUH por discapacidad: $460.133. El cobro directo va a estar cerca de los $368.106.

Asignación por Embarazo (AUE): $141.312

Asignación por hijo (primer rango): $70.664

Hijo con discapacidad: $230.076El bono de ANSES: quiénes lo cobran y de cuánto es el refuerzo este mes

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado. Según informó ANSES, lo recibirán:

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Jubilados y pensionados que cobren un poco más que la mínima pero por debajo del tope máximo del beneficio.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($393.250,17). Si la persona cobra un monto superior, pero que sigue siendo inferior al tope del bono, se le dará un proporcional para alcanzar los $463.250,17. Por ejemplo, si beneficiario cobra $400.000, el bono ascendería a $63.250,17.Calendario de pagos: cuándo depositan el aumento y el bono según tu DNI

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, organiza los pagos dependiendo el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. ANSES ya anticipó cuándo se van a pagar los haberes de los jubilados en mayo de 2026:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayoMovilidad jubilatoria: cómo se calcula el incremento mensual bajo el nuevo decreto

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizan de manera mensual y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

A partir de ese dato, se determina de cuándo será el incremento que percibirán en sus haberes los beneficiarios de asignaciones sociales.

La inflación de marzo de 2026 tuvo el nivel más alto de los últimos 12 meses, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, fue del 3,4%. Por lo que el aumento de mayo será del 3,4%.