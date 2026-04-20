La cultura argentina está de luto: Murió Luis Brandoni

El espectáculo argentino llora la muerte de Luis Brandoni. uno de los actores más reconocidos por películas como Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987) y Cien veces no debo (1990), entre muchas otras. Un repaso por la trayectoria en cine, teatro y televisión del querido artista que murió a los 86 años. La triste noticia fue comunicada este lunes a la madrugada por el productor Carlos Rottemberg.

"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable.Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", lo despidió Rottemberg en la cuenta del Multiteatro.

El actor se encontraba internado producto de una caída y aunque en principio se especuló con que había sufrido un ACV, su familia lo descartó. De todas maneras, su entorno se mostró muy hermético en relación al estado de salud de Brandoni hasta su final. El empresario teatral Carlos Rottemberg fue el encargado de anunciar que la temporada de ¿Quién es quién?, en el Teatro Liceo, quedaba suspendida para priorizar la recuperación de la figura.

Nacido en la ciudad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940, Adalberto Luis Brandoni tuvo una vasta carrera en cine, teatro y televisión desde la década del '60. En cine participó de películas fundamentales de la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

En televisión, participó en ciclos con gran audiencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia, El hombre de tu vida, Un gallo para Esculapio y la serie Nada, junto a Robert De Niro. En teatro, participó en obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja.

Entre las numerosas distinciones recibidas a lo largo de su extensa carrera, se destacan el Premio Konex de Platino, en 1981 y 1991, como Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor Dramático, respectivamente; el Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) en varias oportunidades; el Cóndor de Plata a la Trayectoria, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y el Premio Podestá, distinción especial que otorga la Asociación Argentina de Actores en reconocimiento a su aporte al arte escénico. Además, en 2015, fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura Porteña.