Aeródromo Junín: crece el debate por el estado de la pista y el futuro del aeródromo

La situación de la infraestructura aérea en Junín ha vuelto al centro del debate tras las recientes declaraciones de la senadora por Fuerza Patria, Valeria Arata. Si bien el aeródromo local incorporó recientemente un sistema de balizamiento mediante un subsidio de la provincia de Buenos Aires, la legisladora puso en duda la viabilidad de estas inversiones ante el marcado deterioro de la pista principal.

En diálogo con el medio local TeleJunín, Arata calificó la instalación de luminarias como una "medida a corto plazo". Según explicó la legisladora, la superficie actual solo tiene capacidad para recibir aeronaves de hasta 5.300 kilos, una restricción técnica que limita severamente la operatividad del lugar y deja fuera de servicio a aviones de mayor porte que podrían ser estratégicos para la ciudad.

El eje de la preocupación radica en la incertidumbre sobre la habilitación oficial. Arata advirtió sobre la "fragilidad" de la estructura asfáltica y manifestó sus dudas respecto a "hasta cuándo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantendrá la habilitación" sin que se realice una obra de repavimentación profunda y definitiva.

Ante este panorama, la senadora planteó una alternativa técnica para optimizar los recursos públicos. Para la legisladora, hubiera sido "más coherente y estratégico" destinar el equipamiento de luces a la pista del Club de Planeadores. Arata fundamentó esta postura señalando que dicha pista de pasto se encuentra en excelente estado y cuenta con suministro de combustible, lo que la convierte en una opción más confiable mientras se gestionan los fondos millonarios necesarios para la reparación del aeródromo.

Finalmente, más allá de las mejoras periféricas, la situación pone de manifiesto la necesidad de una obra de ingeniería de gran escala. Según lo expresado por la senadora en la entrevista citada, la falta de una solución estructural no solo afecta la conectividad de Junín, sino que mantiene a la terminal aérea en una situación de precariedad operativa frente a las normativas nacionales de aviación.

Fuente Diario Democracia.