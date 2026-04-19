Una derrota manipulada

Sarmiento cayó ante Rosario Central por dos a uno, este domingo en el Gigante de Arroyito, por la décima quinta jornada del Torneo Apertura. Véliz había puesto en ventaja al local en la primera parte, Gómez lo igualó en el segundo y en el interminable descuento Pizarro lo ganó.

Con cuatro cambios y el sistema 4-4-2, Sarmiento salió a enfrentar al 4-3-3 que dispuso Almirón y en el arranque el dominio del local encontró oposición en el orden defensivo del visitante para tapar a los dos internos (Pizzarro y Pol) y estar firmes en los duelos en las bandas con los laterales marcando a los extremos.

El Canalla llegó antes de los diez con Sández, progresando por dentro, ingresando al área por izquierda, pero el remate salió muy lejos y el Verde contestó con una buena combinación por derecha que terminó con el centro de Salle y Ávila despejó dentro del área chica.

Lo que era control para los juninenses pasó a ser una complicación con el paso de los minutos porque Campaz comenzó a ser una amenaza cierta a partir de la habilidad. Sin embargo, su marcador, Santamaría, también se animó a generarle la preocupación por el retroceso y primero profundizó con centros y luego ideó la más clara para el Verde. El lateral anticipó al colombiano e inició una transición con ventaja hasta llegar al área rival donde habilitó a Martínez, el mediocampista metió un pase por abajo que cruzó toda el cuadro menor y cuando Marabel se aprestaba para empujar la pelota al gol, Ovando apareció para enviarla al tiro de esquina.

La contestación surgió inmediatamente con una acción por dentro entre los interiores: Pol Fernández remató de primera y Burrai salvó cuando la pelota se metía abajo.

Ese había sido un aviso porque antes del cierre de la primera parte los rosarinos se pusieron en ventaja. La jugada si había iniciado en una falta a Marabel no cobrada por el árbitro (tampoco fue corregida por el VAR) y terminó con Campaz habilitando a Pizarro, que se desprendió del medio para desbordar, mandar el centro atrás, el rebote le quedó a Pol Fernandez, que habilitó de taco a Véliz, y el delantero definió cruzado para poner el uno a cero.

Sarmiento entró al segundo tiempo decidido a buscar el empate y logró llevar el partido al terreno del local, nuevamente con el sector derecho (Santamaría y Salle) como el elegido para profundizar.

A los 15 Sava buscó refrescar el ataque con los cambios de Díaz y Churín, mientras que Almirón apostó por Coronel y Soto. Sin embargo, el partido entró en un bache porque el Verde no lograba encontrar opciones de tres cuartos hacia adelante y el Canalla no lograba precisión en el último tercio tampoco.

Así las cosas, y en el momento menos pensado, Jonatan Gómez, que había ingresado a los 25, hizo una gran jugada para empatar a los 32. La pelota le llegó a Marabel, dentro del área, jugó con Gómez que venía de frente, controló dos veces, con el pecho y con el pie de aire, y remató con derecha para igualar.

Ya con Di María en la cancha, Central empujó y luego de un par de centros el Fideo encontró lugar para hacer su jugada característica: enganchó de dercha hacia el centro y sacó el tiro que se fue junto al palo. Y más tarde Campaz envió un centro por abajo que Díaz despejó debajo del arco.

El final fue desconcertante, sobre todo por la actuación del árbitro, que obvió dos faltas claras, primero sobre Salle y luego sobre Churín, que quedaron, en diferentes momentos, tirados en el piso por los impactos en la cabeza, y cuando se cumplieron los 45 adicionó dos veces tres minutos ya que también debió ser atendido Pizarro. Finalmente, cuando el reloj marcaba 56, un centro por abajo complicó a Burrai y en el rebote Pizarro la empujó al gol, que fue convalidado rápidamente, cuando había, al menos, tres situaciones para que el árbitro analice en la pantalla del VAR debido a que en el medio del remate por un lado Duarte chocó al arquero y por el otro, el propio delantero y Di María aparecen en fuera de juego y Merlos debería haber analizado si influían en la jugada.

Síntesis:

Rosario Central 2: Jermeías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Pol Fernández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminyon Campaz. DT: Jorge Almirón.

Cambios: 63' Alexis Soto y Emanuel Coronel por Sández y Julián Fernández. 69' Enzo Copetti y Ángel Di María por Pol Fernández y Véliz. 76' Gaspar Duarte por Giménez.

Amonestados: 76' Enzo Giménez.

Goles: 42' Véliz. 102' Pizarro.



Sarmiento 1: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Contrera; Pablo Magnín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: 60' Diego Churín y Gabriel Díaz por Contrera y Magnín. 71' Jonatan Gómez por Pasquini. 87' Facundo Alaggia y Manuel García por Martínez y Marabel.

Amonestados:

Goles: 77' Gómez.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.