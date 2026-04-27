Kicillof refuerza el programa de Medicamentos Bonaerenses para suplir la baja del Remediar nacional

El gobernador Axel Kicillof presentará formalmente este jueves un importante refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, una iniciativa que adquiere carácter urgente tras la decisión del Gobierno Nacional de finalizar el histórico programa Remediar. El anuncio se realizará durante una recorrida oficial por el depósito de medicamentos del Hospital Alejandro Korn en La Plata, donde se detallará el alcance de la licitación pública mediante la cual la Provincia adquirió 74 tipos de medicamentos básicos y esenciales.

Esta medida tendrá un impacto directo en el sistema sanitario de Junín, ya que permitirá que los centros de salud locales y el hospital regional mantengan el stock de fármacos necesarios para la población que carece de cobertura social. En un contexto de fuerte subida de precios en el sector farmacéutico, la intervención de la administración provincial garantiza que los vecinos de Junín no queden desprotegidos ante la falta de envío de los botiquines que anteriormente proveía la Nación.

Desde el gabinete bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco subrayó que la gestión provincial debe asistir de forma inmediata a los ciudadanos que quedaron desguarecidos por el recorte de fondos nacionales. El funcionario explicó que, si bien los recursos son limitados, la prioridad absoluta es evitar que el abandono de los programas nacionales derive en una crisis sanitaria en los municipios. Con este refuerzo, la Provincia asume la responsabilidad de sostener la red de atención primaria, beneficiando a miles de bonaerenses que dependen exclusivamente del sistema público para sus tratamientos.