Junín distinguió a las diez "Mujeres Huella 2026" por su impacto en la comunidad

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) llevó adelante este miércoles la segunda edición de “Mujeres Huella”, una iniciativa que busca visibilizar a aquellas mujeres que, a través de su labor y compromiso, dejan una marca profunda en la identidad de la ciudad. El encuentro, realizado en el Salón Auditorio de la Cámara, reunió a referentes del sector productivo, social y judicial bajo una premisa clara: reconocer el poder transformador del trabajo y los valores compartidos.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, destacó durante la apertura: “El objetivo es visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en Junín. Las postuladas fueron propuestas por la comunidad, y la elección estuvo a cargo de un jurado compuesto por las dirigentes de la Cámara y las Mujeres Huella 2025”.

Las protagonistas de la noche

Antes de recibir su distinción, cada una de las diez elegidas presentó su historia a través de una reseña visual. Las Mujeres Huella 2026 son:

Alicia Oliva: Reconocida por su incansable labor como rescatista y proteccionista de animales. Norma Parodi de Esturo: Jefa coordinadora de las Damas de Rosa en el Hospital Interzonal (HIGA). Marcela Antonio: Comerciante y ex miembro de la comisión directiva de la SCIJ. Karina Silvana Sánchez: Abogada y referente fundamental en la inclusión de personas con discapacidad. Nieves Isabel Oros: Profesora de danza con una destacada trayectoria en ballets nacionales. Carmen Palioff: Cocinera de profesión y empresaria gastronómica de gran trayectoria. Beatriz Miranda de Melcon: Referente social al frente de la Asociación Civil Atiempo. Gabriela Fioritti: Por su labor comunitaria de más de 30 años asistiendo a familias vulnerables. Vanina Lisazo: Agente Fiscal titular de la UFIJ N° 1, figura central del Poder Judicial local. Norma Maliandi: Fundadora de su propio laboratorio de cosmética natural y pionera en el rubro desde 1961.

Ciencia, empresa y dirigencia: el rol de la mujer hoy

Uno de los momentos más destacados fue el panel de debate moderado por la periodista Carolina Lovage. En él, tres profesionales compartieron sus experiencias sobre la evolución del rol femenino en sectores estratégicos:

Karina Palioff (Empresa): Asistente social y empresaria gastronómica, referente en la gestión de eventos masivos en la región.

Carolina Cristina (Ciencia): Doctora en Bioquímica e investigadora del CONICET, quien lidera centros de investigación de la UNNOBA.

Agustina Decarre (Dirigencia): Contadora y presidenta de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, siendo la primera mujer argentina en liderar dicha entidad.

“Son líderes que redefinieron el rol de la mujer en su sector, enfrentando desafíos con perseverancia y coraje”, señaló Lovage durante la moderación.