Alarma en Junín: menores de 12, 13 y 15 años involucrados en una seguidilla de robos de motocicletas

La intervención de las fuerzas de seguridad dejó al descubierto una preocupante tendencia en los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más significativos ocurrió en el barrio Fonavi, donde una menor de 13 años fue aprehendida tras sustraer una Zanella 110 cc de un complejo habitacional. En paralelo, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectó a un menor de 12 años que trasladaba una Honda Wave robada en pleno centro, logrando su interceptación tras un trabajo coordinado en las calles Alsina y Belgrano.

A estos episodios se sumó la aprehensión de un menor de 15 años, quien fue captado mientras llevaba de tiro una motocicleta Mondial con el traba volante violentado. Durante el mismo operativo, un joven de 18 años fue interceptado tras una persecución luego de intentar escapar de forma sospechosa con estupefacientes. Los menores involucrados en estos hechos fueron trasladados a sede policial por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, quedando a disposición de la Justicia.

Finalmente, los patrullajes preventivos permitieron recuperar otros vehículos que poseían pedidos de secuestro activos. Entre los resultados se destaca el hallazgo de una Motomel en el barrio San Francisco de Asís y la detención de un joven de 19 años en la intersección de Alberdi y Javier Muñiz, quien circulaba en una moto denunciada como robada y fue imputado por el delito de encubrimiento.

Fuente laverdad