El Hospital Interzonal de Junín avanza hacia la digitalización total con la Historia de Salud Integrada

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín confirmaron que avanza el proyecto de implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI).

Según detallaron, la HSI es una herramienta digital que busca organizar, agilizar y mejorar el trabajo al interior de los establecimientos de salud; y al mismo tiempo permite a los profesionales registrar toda la información, posibilitando la continuidad del cuidado en el tiempo y en los diferentes niveles de atención.

Entre los beneficios, destacaron que la HSI mejora la calidad y acceso de la ciudadanía a la atención; permite contar con información dinámica, actualizada y de calidad; mejora y agiliza el circuito de recupero de costos; y fortalece el Derecho de los y las pacientes a su información en salud.

En el marco de los avances, desde el equipo directivo del HIGA Junín, conformado por el director ejecutivo Fernando Croco y los directores asociados Cristina Cerulli, Cristina Tejo y Mario Scévola, explicaron: “La HSI es una herramienta muy importante y hemos trabajado mucho para su implementación”.

Detallaron: “El trabajo principal lo realizó nuestro equipo de Sistemas de Información y Estadísticas. Ellos han realizado las tareas más importantes, de instalación de cableados, puesta en funcionamiento de la nueva red, las instalaciones de las nuevas computadoras y las actualizaciones del software. Hemos llegado al 100% de la instalación y en la actualidad estamos avanzando en la implementación del sistema en los distintos servicios y áreas de atención”.

Implementación y uso

Desde principios de 2021, aún con la complejidad que implicó en los últimos años la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por COVID-19, la HSI se viene implementando en la Provincia de Buenos Aires.

Como herramienta, la HSI contempla la posibilidad de identificar a la ciudadanía de manera unívoca, registrar información personal (género, nombre autopercibido, ocupación, etnia, religión, etcétera.), la realización de consultas sobre una única historia clínica ambulatoria y de internación, el registro de vacunas y estudios, la realización de referencias y contrarreferencias, como así también la posibilidad de gestionar agendas de profesionales y turnos por demanda espontánea o programada.

Esto permite asegurar la continuidad en el proceso de atención gracias a la disponibilidad de los datos de las y los pacientes, como así también la posibilidad de que estos datos sean consultados por más de un profesional al momento de la atención

Marco normativo

Es preciso aclarar que rige un marco normativo en torno a tres ejes fundamentales que son la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de la información por los que tanto la protección de datos personales como los derechos del paciente y el consentimiento informado están garantizados.

En la HSI rige la confidencialidad de datos, es decir que podrán acceder a la información registrada sólo aquellas personas que cumplan con los requisitos para contar con un usuario en el sistema que les permitirá acceder sólo a las acciones de su injerencia.

Además, cada usuario debe respetar las buenas prácticas en el uso del sistema y sólo podrá acceder utilizando el doble factor de autenticación. Los datos personales e información en salud de las y los pacientes son datos sensibles que deben estar resguardados y sólo se podrá hacer uso de esta información anonimizada para uso estadístico.

En resumen, la implementación de la HSI en los establecimientos de salud públicos de la provincia de Buenos Aires se viene dando de manera escalonada, acompañando la transformación digital del sector y mejorando la herramienta a las necesidades regionales.

Es en este proceso que se invierte tanto el desarrollo del aplicativo, como así también de recurso humano, mejoras edilicias, de conectividad y equipamiento.

Se espera que para 2027 todos los establecimientos de salud de la provincia estén utilizando la HSI.