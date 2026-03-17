Persecución cinematográfica en Ruta 7: un camionero fue detenido tras circular a contramano y meterse en un campo

Lo que comenzó como una alerta por maniobras sinuosas en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires terminó el domingo por la mañana en una peligrosa persecución policial que puso en vilo a los viajeros de la Ruta Nacional 7.

El hecho se desencadenó alrededor de las 9:30, cuando efectivos de la Estación de Policía de Vedia recibieron el aviso sobre un camión que circulaba desde Aarón Castellanos hacia territorio bonaerense realizando maniobras zigzagueantes. A pesar de los intentos de interceptarlo en la Subestación Policial de Alberdi, el conductor hizo caso omiso a las sirenas y emprendió una fuga a alta velocidad.

Maniobras de alto riesgo

Durante el trayecto, el camionero —domiciliado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda— demostró un desprecio total por la vida propia y ajena. Según el reporte oficial, eludió un retén policial circulando por la mano contraria y atravesando canteros centrales, obligando a otros automovilistas a desviarse para evitar una tragedia.

La tensión aumentó al llegar a la rotonda del acceso Perón, en Vedia. Allí, el pesado vehículo realizó un giro tan brusco que estuvo a punto de volcar. Lejos de detenerse, el chofer buscó escapar hacia la Ruta Provincial 50, pero el exceso de velocidad lo obligó a desviarse hacia un camino de tierra.

El desenlace

La huida terminó varios kilómetros después, cuando el camión ingresó a un campo privado tras embestir un alambrado. Un desperfecto mecánico, producto de los constantes impactos durante la fuga, detuvo finalmente el rodado. Personal policial de Vedia, junto al destacamento Vial Iriarte, logró reducir al hombre en el lugar.

Situación legal

El sujeto fue sometido a tests de alcoholemia y detección de sustancias tóxicas. La causa, caratulada inicialmente como "Desobediencia", quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de General Pinto, a cargo del Dr. Germán Neme.

Tras prestar declaración indagatoria este lunes, se dispuso que el imputado recuperara la libertad, aunque el camión permanece secuestrado en el marco de la investigación judicial.