Nuevo golpe al bolsillo: Fuerte aumento de los combustibles en Junín

La petrolera estatal YPF aplicó un nuevo ajuste en sus surtidores locales este marzo. Con la nafta Infinia superando los $2.000, el costo de movilidad vuelve a presionar el bolsillo de los juninenses.

Desde las primeras horas de hoy, las estaciones de servicio YPF de Junín exhiben sus pizarras actualizadas. El incremento, que responde a la actualización de impuestos internos y costos operativos, posiciona a los combustibles premium por encima de una barrera psicológica clave para los consumidores.

Los nuevos valores en los surtidores locales

Tras el último movimiento de precios, los valores por litro en las estaciones de la ciudad quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.860

Infinia (Premium): $2.026

Infinia Diesel: $2.093

Diesel 500: $2.042

El impacto en el presupuesto

Para los conductores locales, estos números se traducen en un aumento directo en el costo de mantenimiento. Con los valores actuales, llenar un tanque estándar de 50 litros requiere una inversión de:

$93.000 si se utiliza Nafta Súper.

$101.300 si se opta por la línea Infinia.

A pesar de los incrementos, YPF continúa siendo la principal referencia de precios en el mercado local, aunque la brecha con el resto de las petroleras se ha acortado este mes. Expertos del sector no descartan nuevos ajustes menores en las próximas semanas si continúa la actualización del impuesto a los combustibles líquidos a nivel nacional.