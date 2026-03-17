Se reunió el Consejo Directivo del Colegio de Médicos en nuestra ciudad

Comenzó la Jornada con el trabajo de las distintas Comisiones que conforman el Consejo, quienes evaluaron distintos temas, cuyas conclusiones se elevaron a la Mesa Directiva.

Luego de las palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Colegio, el Dr. Jorge Oscar Lusardi, quien se encontraba acompañado por los integrantes de la Mesa Directiva: Secretario Actas Dr. Jorge Pablo Benito – Vicepresidente: Dr. Luis Rosendo Algasibiur –tesorero Dr. Manuel Armando Caro y el Secretario Dr. Ismael Enrique Elguea se comenzó a tratar el Orden del dia: Aprobada el acta de la Reunión anterior, fueron exponiendo los informes de Tesorería a cargo del Tesorero Dr. Manuel Armando Caro.

Acto seguido en nombre de los coordinadores de la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) Dr. Mauricio Fiori – Dr. Adrián Pierángelo –Dra. Eliana Lancioni –Dra. Daiana Aleman, hizo uso de la palabra el Dr. Mauricio Fiori quien brindó un detallado informe sobre los Cursos programados para el presente año.

El Consejero representante de San Nicolás – Dr. Juan Ignacio Brogliatti se refirió al Curso de Cirugía Laparoscópica que se dictará en San Nicolás, la que contará con la presencia de destacados profesionales, y el mismo será presencial y virtual para que participen los médicos de todo el Distrito.

Los Consejeros de Pergamino – destacaron los Cursos de Clínica Médica, organizados por la Sociedad local que llevan más de dos décadas, a dictarse en la Asociación Médica de Pergamino con el aval Distrital.

También los asesores letrados –Dr. Jorge Alfredo meza y Dr. Marcelo Miano, explicitaron sobre el alcance de la Nueva Ley Laboral, en todo lo referente a la tarea de los profesionales médicos.

A continuación se debatió sobre el resto del temario acordándose diversas medidas que serán publicadas oportunamente.

Concluida la reunión de la que participaron Consejeros de los distintos Partidos que conforman el Distrito VI del Colegio de Médicos quienes mostraron una amplia satisfacción por lo desarrollado en la misma.