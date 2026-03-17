Ambos Mundos goleó y se quedó con el Nocturno de Junín

Ambos Mundos se consagró campeón del Torneo Nocturno 2025-2026, organizado por la Liga Deportiva del Oeste, tras imponerse con autoridad por 4 a 1 frente a Defensa Argentina. La final, que se había visto interrumpida el lunes por graves incidentes, se reanudó anoche en el estadio de Mariano Moreno y se disputó a puertas cerradas.

El encuentro se completó en dos tiempos reducidos (23 y 22 minutos), con el “Tricolor” arriba 2-1 en el marcador. En ese contexto, el equipo de Hugo Castro terminó de liquidar la historia con dos goles decisivos. A los 9 minutos, Agustín Peralta sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo y estiró la ventaja. Poco después, Alex Imoff aprovechó su velocidad, dejó en el camino a toda la defensa, eludió a Rastelli y definió con el arco a su merced para el 4 a 1.

En el complemento, Ambos Mundos manejó los tiempos del partido y sostuvo la diferencia sin mayores sobresaltos, pese a algunos intentos aislados de Defensa Argentina. El pitazo final de Oscar Bono desató el festejo del “Tricolor”, que cerró el torneo con una consagración contundente.