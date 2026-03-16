Paro universitario: docentes inician una semana sin clases y anuncian nuevas medidas para todo el semestre

l reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes se hizo visible este lunes en Plaza Houssay, punto de encuentro de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque de una manera inusual para uno de los principales corredores universitarios de la ciudad. El paro convocado por el Frente Sindical Universitario coincidió con el inicio del cuatrimestre y dejó una escena atípica: pocos estudiantes circulando, aulas cerradas y la actividad académica suspendida. En paralelo, en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docentes, no docentes y estudiantes cortaron el tránsito en Puan y la avenida Rivadavia.

Entre las facultades de Ciencias Económicas y Medicina de la Universidad de la UBA, la mañana transcurría con un ritmo mucho más calmo que el habitual para un lunes de cursada. En los accesos a los edificios se veían algunos alumnos que se acercaban para confirmar si había clases, pero rápidamente se enteraban de que las cursadas no se dictaban y se retiraban, tal como confirmó LA NACION durante una recorrida por la zona.

En Económicas, las puertas de las aulas permanecían cerradas y los pasillos tenían escaso movimiento. En Medicina, la escena era similar: algunos estudiantes llegaban para averiguar si había actividades, aunque la mayoría de las cátedras había suspendido las clases por adhesión al paro.

“Vine a ver si había alguna comisión o práctica porque recién empieza el cuatrimestre y todavía no sabíamos bien qué pasaba”, contó Tomás Iuzzi, estudiante de primer año de Medicina, que se acercó hasta la entrada del edificio. “Pero nos dijeron que hoy no hay cursadas”.

A pocos metros, Martina Ponse, que cursa el ciclo biomédico, dijo que decidió acercarse igual para despejar dudas. “Vine más que nada para ver si había algún aviso, pero nos confirmaron que las clases están suspendidas”, señaló.