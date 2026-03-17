Continúan las capacitaciones en manipulación de alimentos en los barrios de la ciudad

A través de una labor coordinada entre la Dirección de Bromatología, la Sociedad de Fomento y referentes sociales, se brindaron herramientas técnicas gratuitas para garantizar la inocuidad alimentaria y fortalecer la salud pública. La iniciativa busca potenciar los emprendimientos locales y asegurar que el conocimiento especializado llegue de forma directa a cada sector de la ciudad.

La Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín desarrolló una nueva jornada formativa en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio 11 de Julio, destinada específicamente a familias y emprendedores gastronómicos. Durante el encuentro, los profesionales del área municipal capacitaron a los asistentes en normativas vigentes y prácticas seguras de higiene para la elaboración y conservación de productos alimenticios.

Esta política de proximidad institucional permite que los cursos lleguen de forma gratuita a cada sector de la ciudad, facilitando el acceso a certificaciones esenciales para quienes desarrollan emprendimientos gastronómicos o ferias. La masiva concurrencia registrada en esta oportunidad refleja el compromiso del municipio y de las instituciones intermedias por fortalecer los estándares de salud pública en todo el territorio juninense.

Durante la jornada, Constanza Rebichini, directora de Bromatología del Gobierno de Junín, expresó: «Como ya lo venimos haciendo hace más de un año, estamos dictando los cursos en cada uno de los barrios que lo soliciten, en esta oportunidad, la iniciativa surgió con Rosario, que es titular de un comedor y, tras realizar el curso en otro barrio, planteó la posibilidad de acercarlo dado el interés de los vecinos y de las mamás de los nenes que asisten al comedor».

Asimismo, la funcionaria destacó la importancia de la concientización ciudadana: «Fue una muy buena convocatoria y llevamos adelante otra capacitación que, como siempre decimos, tiene el objetivo de poder concientizar sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos y, en definitiva, en lo que es la salud de todos los vecinos de Junín».

Por su parte, Rosario Carballo, referente del comedor ‘Alegría de los niños’, manifestó su satisfacción por la concreción del encuentro: «Me pareció súper importante traer esta capacitación; fue una iniciativa que iba a ser relevante para muchas mamás que van a ferias o tienen emprendimientos, estoy agradecida por esta oportunidad a la Dirección de Bromatología, al equipo de Constanza y al Gobierno de Junín por estas capacitaciones gratuitas para todos los vecinos».

Finalmente, Mónica Frontera, vicepresidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio 11 de Julio, valoró el despliegue territorial de la gestión municipal: «Agradecemos siempre porque para nosotros es muy importante que vengan al barrio, ya que a veces a los vecinos les resulta incómodo acercarse a hacer cursos a otros lados por las distancias y esto los beneficia mucho”, a su vez agregó que “cuando Rosario nos propuso el curso por falta de espacio en el comedor, ofrecimos la sede y la verdad es que se sumaron muchísimas personas, estamos muy contentos y agradecidos».

Fuente: Gobierno de Junín.