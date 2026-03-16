La interna del PJ en Junín también definió el liderazgo local del Movimiento Derecho al Futuro

La elección interna del Partido Justicialista en Junín no sólo puso en juego la conducción partidaria a nivel local. Por debajo de esa disputa también se libró otra competencia política: la puja por el liderazgo del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad, el espacio que se referencia con el gobernador Axel Kicillof.

Aunque no formó parte explícita del debate público durante la campaña, en las tres listas que compitieron en la interna había sectores que se referencian en ese armado político, lo que convirtió a la elección en una suerte de medición de fuerzas dentro del propio espacio.

En ese contexto, los resultados terminaron favoreciendo al sector que encabeza Lautaro Mazzutti, funcionario del gobierno provincial y uno de los referentes locales del Movimiento Derecho al Futuro. Cabe destacar a su vez que Fernando "Turi" Burgos, cabeza de lista de "unidad Peronista", estuvo secundado por Lucila Laguzzi, dirigenta del MDF y de La Corriente, espacio que conduce Cristina Álvarez Rodríguez.

De esta manera, el desempeño electoral de Unidad Peronista posiciona a Mazzutti, que fue candidato a primer congresal provincial de la Lista Nº 2, como el actor de peso dentro del armado que responde al gobernador en la ciudad.