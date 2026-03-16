Se desarrolló con éxito la primera posta acuática 4×1000 en el PNLG

El sábado a primeras horas de la tarde se concretó por primera vez esta propuesta deportiva abierta y gratuita organizada por el Gobierno de Junín, que contó con la participación aproximadamente de 30 equipos y 120 nadadores de distintas edades que formaron parte del mismo. Desde la organización destacaron la buena respuesta por parte de la gente y el trabajo realizado por el equipo de profesores de Deporte para el desarrollo de la iniciativa.

El equipo ganador estuvo conformado por Federico Balbi, Franco Castellazzi, Alejo Hernández y Juan Balbuena. El podio lo completaron los cuartetos conformados por: Maitena Berdezagar, María Sol Capurro, Irina Pochiola y Martina Nanzoz, en segundo lugar y por Constantino Emanuele, José Serafini, Guillermo Vitamo y Patricio Menendez en el tercer lugar.

Se trató del cuarto evento en aguas abiertas que se realizó en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG), que sirvió como cierre deportivo de la temporada de verano y la idea es que esta competencia quede instalada dentro de la agenda todos los años.

Una vez concluida la iniciativa, Juan Manuel Berestein, profesor de la Dirección de Deportes, manifestó: “Estamos muy contentos por el desarrollo que tuvo esta primera edición de este evento deportivo que concretamos en el PNLG, una nueva modalidad de competencia en aguas abiertas que surgió a partir de una idea que nos acercaron hasta el área de Deportes y que nos interesó para desarrollar”, y agregó: “Es una movida que habíamos programado para hacer en febrero, pero que tuvimos que posponer por razones de fuerza mayor y que pudimos realizar en esta oportunidad”.

Seguidamente, Berestein expresó que “la gente respondió de la mejor manera a esta primera edición de esta posta acuática de 4×1000 metros, es importante que muchos vayan conociendo este evento nuevo porque la idea es incluirlo dentro de la agenda deportiva y repetirlo el año próximo”. Al mismo tiempo, señaló que “contamos aproximadamente con unos 30 equipos que participaron, unos 120 nadadores en total que recibieron su reconocimiento y estamos muy contentos por esta convocatoria que tuvimos para esta primera edición de la posta”.

Adempas, el profesor detalló respecto a la organización y la metodología implementada que “la competencia por postas se dividió en categorías varones, mujeres y mixtos, y a su vez por la suma total de las edades de los cuatro integrantes, con lo cual dividimos en categorías de hasta 100 años, de 100 a 150, de 150 a 200 y de 201 en adelante”.

Por su parte, Diego Hortiguera, director de Deportes del Municipio, declaró: “Este fue el cuarto evento deportivo en aguas abiertas que desarrollamos en el PNLG como culminación de la temporada de verano en materia deportiva y estamos muy contentos con la respuesta positiva que tuvimos por parte de la gente”, y prosiguió: “La devolución que tuvimos de los participantes fue muy satisfactoria y eso nos motiva a continuar organizando eventos de calidad, abiertos y gratuitos”.

“De mi parte quiero agradecer a Juan Manuel y a todo el equipo de profesores que forman parte de la Dirección de Deportes por el enorme trabajo que realizan en la organización de cada uno de estas propuestas deportivas”, resaltó Hortiguera y agregó: “El trabajo en equipo es fundamental para que las cosas salgan de la mejor manera y vamos a continuar por esta misma línea de gestión para que cada vez haya más propuestas deportivas en Junín”.

A modo de cierre, el funcionario dijo que “este fin de semana contamos con una gran variedad de iniciativas y eventos deportivos para toda la comunidad, Junín tiene una oferta de propuestas muy diversificada e intensa y desde nuestro lugar buscamos acompañar a todas las instituciones con lo que podamos”.