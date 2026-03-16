Clara Bozzano: “El triunfo de nuestra lista ratifica el apoyo de los afiliados del PJ al trabajo que venimos realizando”

La actual concejal de Fuerza Patria y referente de La Cámpora Junín, Clara Bozzano, opinó tras la victoria de la lista encabezada por Fernando Burgos en las internas del Partido Justicialista (PJ) celebradas ayer domingo 15 de marzo.

Expresó: “El triunfo de nuestra lista ratifica el apoyo de los afiliados del PJ al trabajo que venimos realizando. Estamos muy contentos por la participación que tuvo la interna y lógicamente por la victoria obtenida”.

Amplió: “Desde hace un tiempo venimos trabajando con mucho compromiso y con mucha coherencia. Coincide lo que decimos con lo que hacemos, y creo que esto es lo que el afiliado del PJ valoró. Esta misma forma de militar es la que nos permitió en septiembre del 2025 lograr una victoria histórica en Junín. Y está claro que el camino es ese, seguir fortaleciéndonos de cara al 2027”.

Remarcó: “La victoria que logramos en esta interna no hace otra cosa más que reforzar el compromiso. A nivel local estamos convencidos de que la unidad es clave para seguir creciendo. Este es el camino”.

Subrayó: “Más allá de lo electoral o de lo partidario, nuestro mayor compromiso es generar una verdadera alternativa política al desastre que está provocando Milei. Somos conscientes que son muchos los juninenses, bonaerenses y argentinos que realmente la están pasando mal”.

“Para frenar y ganarle a Milei necesitamos de todos y todas. Necesitamos que se haga justicia y que Cristina esté libre, necesitamos más militancia, más peronismo y más compromiso para verdaderamente conformar una nueva alternativa política”, finalizó Bozzano.



La lista ganadora

Presidente: Fernando Burgos; vicepresidenta: Lucila Laguzzi y secretario general: Javier Caliri.

Secretario administrativo y de actas: Néstor Abel Vera; secretaria de organización: Florencia Müller; secretario de formación política: Lucas Luciano Lavitola; secretario de desarrollo humano: Pablo Palioff Nosal; y secretario de relaciones: Oscar Alberto Carreras.

Secretario de finanzas: Paola Fernández; secretaria de cultura y comunicación: Paula Andrea Díaz; secretaria de la Mujer: Analía Natalia Lorena Cernadas; secretaria de asuntos gremiales: Virginia Bustamante; secretaria de la juventud: María Florencia Alonso; secretario de derechos humanos: Juan Manuel Pavón; secretaria técnico profesional: María Cernadas; y secretaría de Discapacidad: Francisco Ignacio Policastro.

Vocales: Carlos Miraglia, Adriana Paolizzi, Héctor Lovizzio, Susana Opazo, Emmanuel Perchante, Delia Capone, José Corvaro, Laura Castillo, Pablo Sosa, Alejandra Orona, Carlos Sosa, Susana Maranzana, Sergio Jaule y Silvia Alcolea.

Congresales: Lautaro Mazzutti, Natalia Barco, Yaser Ale, Gabriela Franco, Matías Baztarrica y María Teresa Labolita. Suplentes: Jorgelina Illescas, Leandro Carmuega, Florencia Pallero, Mario Scorsetti, Luz Belén Sidra y Matías Castro.