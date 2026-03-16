Operativos en Junín: Aprehendidos por encubrimiento, tenencia de droga e intento de usurpación

Personal policial secuestró un vehículo sustraído en el conurbano. Un menor resultó aprehendido por el delito de “encubrimiento”.

En calles Rivadavia y Av. San Martín fue interceptado un vehículo Volkswagen modelo Polo, el cual era guiado por un menor de 17 años de edad.

Se logró establecer que tanto las patentes como la cedula identificatoria del rodada resultaron ser apócrifas, en tanto que la numeración de los cristales estaba adulterada.

Posteriormente -a través del sistema informático- se logró establecer que por número de motor y chásis el vehículo poseía pedido de secuestro activo en el marco de causa caratulada robo automotor a requerimiento de la UFI N° 07 Moreno – Gral Rodríguez (BA).

Asimismo, en el interior del mismo se secuestró envoltorio con marihuana. Se procedió al secuestro del rodado y a la aprehensión del menor por el delito de ENCUBRIMIENTO, siendo trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

Robo de mercadería

En otro caso, dos hombres aprehendidos tras sustraer mercaderías de un depósito de barrio Emilio Mitre.

Operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno local detectaron a través de cámaras de seguridad a tres sujetos en barrio Emilio Mitre caminando observándose además que los mismos llevaban consigo objetos.

Tras seguimiento de cámaras efectivos del Comando de Patrullas en calles Ricardo Rojas y Arias lograron interceptar a dos de estos, de 21 y 36 años de edad a quienes les secuestraron en su poder artículos descartables y de librería.

Más aprehensiones

Se registraron aprehensiones en el marco de los dispositivos de seguridad implementados en zona céntrica y comercial de la ciudad. Dos de ellas por infracción a la ley de drogas, otra por tenencia de arma blanca, ebriedad y desorden y captura.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron en Av. San Martín y Belgrano a la identificación de un sujeto de 32 años de edad, de nacionalidad colombiana a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana.

En otro de los procedimientos efectivos de UPPL procedieron en calles Saavedra y Lebenshon a la identificación de un sujeto de 26 años de edad, a quien le secuestraron oculto entre sus prendas de vestir un cuchillo.

Otra aprehensión se registró en calles Rivadavia y España. Allí efectivos del Cuerpo de Bici Policías afectados a tareas preventivas procedieron a la identificación de un sujeto de 23 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático que el mismo registraba un pedido de captura activo en el marco de causa caratulada lesiones leves calificadas a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de Junín.

Por otro lado, en el marco de las tareas de prevención y saturación en varios puntos de la ciudad, efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron a la identificación de un sujeto de 21 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático que el mismo registraba un pedido de captura activo den el marco de causa caratulada «averiguación de paradero».

Finalmente en Roque Sáenz Peña entre Newbery y España se registró una nueva aprehensión. Allí efectivos de UPPL dispuestos en recorridas preventivas concretaron la aprehensión de un sujeto de 27 años de edad, quien se hallaba allí en estado de ebriedad, causando desorden alterando el orden público.

Fuente y foto laverdad