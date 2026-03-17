Ahora Petrecca está a favor de limitar la reelección de los intendentes

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, llamativamente cambió de opinión a poco más de un mes de habilitar la discusión por el límite a la reelección de los intendentes.

En una entrevista con Página 12, publicada el 2 de febrero de este año, el ahora senador afirmó: "Con las reelecciones ponemos el foco en una en una cuestión definida que, repito y quiero ser claro con esto respecto de la postura de nuestro espacio, pero un intendente no deja de ser alguien que fue electo por el pueblo. Si vos discutís cosas más de fondo, más profundas, y entre ellas la boleta única, eso puede hacer que muchas de las mañas que tienen muchos intendentes, especialmente en el conurbano, también sean eliminadas. Si hay prioridad del gobierno o una agenda de discutir la boleta única, bienvenido, y si hay que rediscutir las reelecciones, lo discutiremos en un paquete global".

Sin embargo, ahora Petrecca cambió de opinión y se opuso a las reelecciones indefinidas, entren o no en un "paquete". Este llamativo cambio de postura del presidente del bloque del PRO en el Senado va de la mano con la falta de definición de ese espacio de cara al 2027.

"El problema de las reelecciones indefinidas no es solo cuántas veces se puede reelegir a alguien. El problema es cuando el tema aparece cada tanto en la agenda solo para negociar cargos, favores y armados políticos. Así, la política deja de discutir reglas para mejorar la democracia y pasa a discutir reglas para acomodarse. El PRO ha liderado la lucha por límites en la reelección, y lo hacemos porque creemos que la política debe estar al servicio de la gente, no de intereses particulares".