Alerta naranja en Junín: Anuncian fuertes tormentas

El clima en la provincia de Buenos Aires empieza a mostrar señales claras de cambio de estación. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante los próximos días se esperan dos episodios de tormentas que marcarán una semana inestable en buena parte del territorio bonaerense. (Más información en: https://www.smn.gob.ar/alertas)

El primer evento está previsto para este martes y afecta especialmente al noreste provincial. En La Plata, la Municipalidad dispuso el Nivel de Atención del Riesgo Amarillo por tormentas entre la mañana y la tarde.

De acuerdo con el parte hidrometeorológico local, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con chaparrones intensos, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo. Ante ese escenario, el municipio activó tareas de monitoreo y prevención entre las áreas operativas.

Centro y norte de la provincia

En el centro y norte bonaerense el panorama también será inestable. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas durante el martes y miércoles, con mejoras temporarias hacia mitad de semana.

Sin embargo, ese alivio sería breve: un segundo frente de tormenta podría ingresar hacia el fin de semana, generando nuevas precipitaciones en amplios sectores de la provincia.

Región AMBA y capital provincial

El noreste bonaerense —que incluye el área metropolitana y la capital provincial— será una de las primeras zonas en sentir el impacto de las tormentas.

En La Plata se espera que la inestabilidad se concentre entre la mañana y la tarde del martes, con momentos de lluvia intensa. Desde la comuna recomendaron permanecer en lugares seguros durante el pico del fenómeno y evitar sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües.

También pidieron circular con precaución, hacerlo a baja velocidad y con luces bajas encendidas, además de retirar objetos de balcones o ventanas que puedan volarse con las ráfagas.

Sur bonaerense

Hacia el sur provincial el cambio se sentirá de forma más gradual. Las lluvias serían más dispersas durante los primeros días de la semana, aunque el segundo sistema frontal previsto para los próximos días podría extender la inestabilidad hacia esa región.

En paralelo, las temperaturas empezarían a moderarse respecto de las jornadas de calor que dominaron el final del verano.

Señales del cambio de estación

La combinación de tormentas frecuentes, descenso gradual de temperaturas y mayor variabilidad climática es típica de la transición hacia el otoño en la provincia de Buenos Aires.

Por eso, los meteorólogos advierten que estas dos tandas de tormentas previstas para la semana podrían ser uno de los primeros indicios claros del cambio de estación.