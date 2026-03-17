El Gobierno concretó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El Gobierno del presidente Javier Milei hizo efectivo este martes el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, expresó el canciller Pablo Quirno en redes sociales al informar sobre la salida de la OMS.

La Argentina había comunicado esta decisión mediante una carta dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la retirada se produce un año después de realizada esa notificación.

Al justificar esa determinación, el Gobierno se apoyó en las “profundas diferencias” con la OMS, especialmente por el manejo de la pandemia COVID-19. El Ejecutivo formuló críticas a las políticas de cuarentena y al rol del organismo en esas decisiones. Además, sostuvo que la salida está motivada por la búsqueda de mayor “soberanía sanitaria” y flexibilidad para definir políticas propias.

"La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, esencialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de (el expresidente peronista) Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de otros estados", explicó el por entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni durante una conferencia en Casa Rosada.

El alineamiento con EE.UU y el rol de la OMS

La decisión de la administración libertaria se produce en el marco de su estrecho alineamiento con Estados Unidos, país que concretó su salida de la organización el pasado 22 de enero, tras cumplirse el plazo legal de un año. Al igual que Argentina, la gestión republicana justificó la medida en reproches por el manejo de la pandemia. También señaló problemas de transparencia del organismo y la necesidad de revisar el rol estadounidense en instituciones multilaterales.

La OMS, como organismo especializado de la ONU, tiene a su cargo la coordinación de la respuesta internacional frente a amenazas sanitarias globales, como brotes de viruela del mono, ébola y polio. Además, brinda asistencia técnica a países con menos recursos, colabora en la distribución de vacunas, insumos y tratamientos críticos, y establece lineamientos para una amplia variedad de condiciones de salud, entre ellas la salud mental y el cáncer.

Fuente eldestapeweb