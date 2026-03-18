Rechaza la instalación de nuevos peajes en las rutas 7 y 188

El concejal Gastón Bisio, referente del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Junín para manifestar su enérgico rechazo ante la posible instalación de nuevos peajes en las Rutas Nacionales N° 7 y N° 188.

La iniciativa surge como respuesta a la Resolución N° 112/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, la cual habilita la concesión de corredores viales mediante procesos de licitación nacionales e internacionales. Según advirtió el edil, esta medida no solo afectará la movilidad, sino que representa un golpe directo a la economía de los vecinos y la soberanía sobre la infraestructura estratégica.

“Un cobro por un servicio inexistente”

Bisio fue categórico al cuestionar el estado actual de las calzadas: “No se puede pretender cobrar peaje en rutas que están en mal estado. Es hacerle pagar a los vecinos por un servicio que hoy no existe”, sentenció. Para el concejal, la prioridad debería ser la reparación y el mantenimiento antes que la implementación de nuevos esquemas de recaudación.

Impacto en la producción y los alimentos

El proyecto de resolución también hace hincapié en las consecuencias económicas para la región. Bisio señaló que el incremento en los costos logísticos impactará inevitablemente en la canasta básica: “Cada peaje nuevo encarece el transporte y la producción, y eso termina aumentando el precio de los alimentos. Lo van a terminar pagando todos los juninenses en la góndola”.

Entrega de rutas a empresas extranjeras

Finalmente, el edil de Fuerza Patria cuestionó con dureza que empresas internacionales puedan quedar a cargo de rutas nacionales clave. El proyecto busca que el cuerpo legislativo de Junín siente una postura firme en defensa de los usuarios y de la gestión nacional de los recursos viales.