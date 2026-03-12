La Ruta 188 suma cuatro nuevos peajes, uno de ellos en J. A. de la Peña y otro en Florentino Ameghino

El Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema de licitación de corredores viales que prevé una ampliación significativa del sistema de peajes en todo el país y que tendrá impacto directo en la región. Entre las medidas contempladas se encuentra la reinstalación de una estación de peaje en el Partido de Pergamino, sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de J. A. de la Peña, lo que marcará el regreso de un punto de cobro que había sido retirado años atrás tras diversos reclamos de la comunidad.

El proyecto forma parte de un plan de reorganización y concesión de corredores viales nacionales que busca fortalecer el financiamiento del mantenimiento y la infraestructura de rutas mediante el sistema de peaje. En ese marco, se proyecta un crecimiento considerable en la cantidad de estaciones de cobro a lo largo del territorio argentino.

Más peajes en Ruta 188

Actualmente existen 39 estaciones de peaje distribuidas en los diez tramos principales de rutas concesionadas. Sin embargo, el nuevo esquema contempla autorizar la instalación de alrededor de 50 cabinas adicionales, lo que elevaría el total a cerca de 89 puntos de cobro en todo el país. Esta ampliación implicará una reducción significativa en la distancia entre estaciones de peaje, limitando los tramos de circulación gratuita tanto para el transporte de cargas como para el tránsito particular.

Para los usuarios del denominado Corredor Portuario Sur —una de las vías estratégicas para la producción agrícola y el transporte hacia los puertos— la novedad más relevante es el retorno de un “viejo conocido”: el peaje en Peña, dentro del Partido de Pergamino.

Un camino fundamental para la producción

La Ruta Nacional 188 constituye una arteria clave para la economía regional, ya que conecta los puertos del sur de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense con el corazón productivo del país. Por esta vía circula diariamente un intenso flujo de camiones vinculados a la actividad agroindustrial, además de vehículos particulares que utilizan el corredor para el tránsito interurbano.

Dentro de este corredor se prevé sumar cuatro nuevas estaciones de peaje a la ya existente en la ciudad de Junín. Además de la reinstalación del peaje en J. A. de la Peña, el plan incluye puntos de cobro en Florentino Ameghino, El Paraíso y Bernardo Larroudé, configurando una red más extensa de estaciones a lo largo de la traza.

J. A. de la Peña

La posible reaparición del peaje en territorio pergaminense genera expectativas y también interrogantes entre usuarios frecuentes de la ruta, transportistas y productores de la región, dado que la Ruta 188 es una vía fundamental para la logística agrícola y el traslado de granos hacia los puertos.

En ese sentido, distintos sectores advierten que la implementación de nuevos peajes podría tener impacto en los costos de transporte, un factor que incide directamente en la competitividad de las economías regionales. No obstante, desde el esquema de concesión se sostiene que el objetivo es garantizar recursos para mejorar el mantenimiento, la seguridad y la calidad de las rutas nacionales.

