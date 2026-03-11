Sarmiento y Racing empataron 0 a 0 en Junín

Sarmiento empató 0 a 0 ante Racing Club en el estadio Eva Perón, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026. En un partido con escasas situaciones de peligro, el equipo de Junín logró sumar un punto como local frente a uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino.

El conjunto dirigido por Facundo Sava se mostró ordenado y competitivo durante gran parte del encuentro, jugando de igual a igual frente a la “Academia”. Si bien Racing tuvo algunos pasajes con mayor manejo de la pelota, el “Verde” logró sostener su solidez defensiva y también generó algunas aproximaciones en el segundo tiempo.

La primera etapa tuvo pocas emociones. La visita avisó a los 36 minutos con una volea de Santiago Solari tras un centro desde la izquierda, que fue bloqueada por el defensor Lucas Suárez. Minutos más tarde, Marco Di Cesare probó con un remate potente desde afuera del área que pasó cerca del palo derecho del arquero Javier Burrai.

En el complemento, Racing volvió a acercarse en el inicio con un remate lejano del delantero Duván Vergara que fue controlado sin problemas por Burrai. Sarmiento respondió con un cabezazo de Junior Marabel tras un tiro libre y luego con un remate de Julián Contrera desde el sector derecho del área, que fue contenido por el arquero Facundo Cambeses.

A los 17 minutos del segundo tiempo la “Academia” se quedó con diez jugadores por la expulsión de Marco Di Cesare, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras un forcejeo cerca de la banda. Sin embargo, el marcador no se modificó. Con este resultado, Racing quedó quinto en la Zona B con 12 puntos, mientras que Sarmiento se ubica décimo con 10 unidades y en la próxima fecha visitará a River el domingo desde las 19:45.