Todo listo para Sarmiento-Racing

Por la décima jornada del Torneo Apertura, Sarmiento y Racing Club se enfrentan desde las 22 horas, en el Estadio Eva Perón con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El Verde (nueve puntos) viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto por uno a cero y para esta ocasión el técnico, Facundo Sava, probó en la semana con dos variantes: Lucas Suárez y Agustín Seyral por Gastón Arturia y Jonatan Gómez: en tanto que la Academia (11 unidades) derrotó como visitante a Atlético Tucumán y Gustavo Costas podrá repetir el equipo.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.