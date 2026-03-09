Clases parciales en PBA por un nuevo paro de docentes y estatales

Muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires volverán a tener este lunes una jornada complicada y con clases parciales debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires ( Suteba).

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M), que se celebró el domingo. A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista. En territorio bonaerense, estatales y docentes aceptaron una oferta del 7,5% para los próximos dos meses.

En concreto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”. En ese sentido, cada gremio provincial que adhiere a Ctera elige si se pliega o no. En la provincia de Buenos Aires, Suteba se sumó.

Sin embargo, la adhesión será mayor porque los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos escolares, también forman parte del paro.

La medida se suma al paro en universidades públicas, anunciada por personal docente y no docente en reclamo a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Será desde el 16 hasta el 22 de marzo, prorrogando el comienzo del semestre educativo.

Fuente: Agencia DIB