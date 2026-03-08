El peronismo juninense se moviliza este Día de la Mujer

Con el objetivo de conmemorar el 8 de marzo no como una celebración, sino como una jornada de lucha y memoria, el peronismo de Junín convoca a la ciudadanía a concentrarse en la histórica Plaza 25 de Mayo.

La convocatoria busca visibilizar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, el acceso a oportunidades y el cese de las violencias de género. Representantes del espacio destacaron la importancia de ocupar el espacio público para fortalecer políticas con perspectiva de género y reivindicar el rol de las mujeres en la transformación social y económica actual.

Se espera que la jornada cuente con la participación de diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, reafirmando el compromiso con una agenda

La cita es este domingo, a partir de las 18 horas horas en la Plaza 25 de Mayo de Junín.