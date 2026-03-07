De La Fuente: “El país está parado y eso se debe principalmente a un Gobierno que no escucha"

El ex precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, Ricardo De La Fuente, comerciante y empresario de nuenstra ciudad trazó un complicado panorama de la industria local.y lanzó críticas al gobierno nacional

En una entrevista al programa "Amanece que no es poco, De La Fuente manifestó": “Hay un montón de cuestiones que no ayudan para que la industria pueda desarrollarse, hay un gran desaliento al consumo y eso se ve con la caída en un año del 40% de las ventas a nivel comercial”, y prosiguió: “El país está parado y eso se debe principalmente a un Gobierno que no escucha y que da las señales que atentan contra la actividad económica”. Luego, recalcó que “tenemos a un Gobierno nacional que maneja mucho las estadísticas macroeconómicas, pero conoce muy poco lo que sucede en la calle”.

Además, el empresario juninense resaltó que “no hay una empresa del sector de electrodomésticos en toda la Argentina que esté pasando un buen momento, sino que todas estamos con problemas”, y continuó: “El caso de Peabody con la presentación a concurso de acreedores puede ser el efecto dominó con otras empresas en los próximos meses porque el mercado está caído”.

Asimismo, el entrevistado señaló que “en nuestro caso compramos los insumos para fabricar en febrero y debemos pagar el 41% de IVA de forma anticipada, para la elaboración de un producto final que recién voy a cobrar en los meses de diciembre o enero, mientras que en el medio debo tomar créditos para subsistir como hicimos el año pasado al 83% anual”. En este sentido, resaltó que “esto no es liberalismo, sino que se trata de un mercado financiero y cambiario manipulado por el Gobierno nacional”, y ahondó: “Es falso que haya libre mercado, sino que el Gobierno interviene y eso promueve que muchas empresas se fundan”.

A su vez, el industrial indicó que “actualmente mi empresa tiene menos personal que hace un año atrás y no estamos manteniendo empleados porque hubo gente que se jubiló y otra que se fue, no estamos con demanda de horas extras y tenemos una caída importante en las ventas, de manera tal que la situación es cada vez más delicada”.

Fuente laverdad