Pablo López: “A pesar de la asfixia del Gobierno nacional, la gestión de la Provincia sigue adelante”

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial con las y los trabajadores docentes y de la Ley 10430, que aceptaron hoy por mayoría la propuesta de aumento de un 7,5% (5% en marzo y 2,5% en abril), que incluye la consolidación del 1,5% otorgado en febrero. En suma, el aumento acumulado entre febrero y abril para las y los trabajadores provinciales alcanzará el 9%.

Al respecto, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires aseguró: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales de nuestra Provincia. Para nosotros el espacio paritario es fundamental y prioritario, independientemente de las situaciones y de los contextos, es el lugar donde el Estado y los representantes de los trabajadores nos encontramos y llegamos a los acuerdos que nos han permitido mejorar las condiciones de trabajo desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof”.

“Sabemos del enorme esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial, porque valoramos el compromiso y el trabajo diario de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

En el mismo sentido, el Ministro afirmó: “El modelo nacional es profundamente anti-industrial, anti-empleo, y también anti-federal. En particular nuestra Provincia está viviendo un ahogo financiero por parte del Gobierno nacional por el cual lleva perdidos $22 billones durante estos dos años. $22 billones que incluyen las deudas que Nación mantiene con la Provincia de Buenos Aires por recorte de programas, obras paralizadas, deudas directas por fondos que se dejaron de transferir, y también la pérdida de recaudación producto de la recesión. A pesar de esta asfixia, gracias a una administración responsable, la gestión de la Provincia sigue adelante”.

Cabe recordar que el acuerdo incluye la consolidación del aumento de 1,5% otorgado en febrero, y un 5% en marzo y 2,5% en abril sobre la base de los haberes de enero. Además, para el personal educativo la Provincia también propuso una bonificación no remunerativa que compense la pérdida por el recorte de parte del Gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad en su monto original, y una bonificación para los auxiliares de la educación. También contempla el compromiso de una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de las negociaciones en junio.